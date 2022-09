Podzim přeje literatuře. Na které akce se můžete těšit?

Jistě je tomu tak nejen proto, že v souboji mobilu s klasickou tištěnou knihou dostává to druhé médium, jakkoli zkušenější a z hlediska věčnosti důležitější, čím dál víc na frak. Přispěl k tomu taky fakt, že největší tuzemský festival literatury pro děti a mládež (a samozřejmě i jejich rodiče), táborský Tabook, vyhlásil loni po deseti letech pauzu, pokud ne rovnou konec. Takže kdo letos nabídne co?

Včera odstartoval v Praze třináctý ročník festivalu Děti, čtete?! První den se točí kolem Werichovy vily na Kampě, později, v říjnu a listopadu, se pak festival rozeběhne po celé republice, třeba do Olomouce nebo Prostějova. Literaturu v jednotlivých programových bodech přirozeně prodlužují výtvarné umění, hudba nebo divadlo.

Kniha tady nefunguje jako výchozí bod, ale rovnou jako středobod – kolem textového potenciálu se to všecko točí. Ať ve formě koncertu, tvůrčí dílny, autorského čtení a loutkového představení – anebo prostě diskuse a přednášky. Po svém to letos předvedou například Marka Míková a znovuoživené Zuby nehty, Renáta Fučíková, Štěpánka Jislová, Zuzana Čupová a Nikola Hoření.

Taky letošní ročník Světa knihy Plzeň je pojatý jako „festival čtenářství a literatury pro děti a mládež“. Potrvá sice jeden jediný den, pátek 23. září, zato od časného rána do pozdního večera.

A po úspěchu letošního červnového Světa knihy Praha, kam zavítalo rekordních čtyřiapadesát tisíc návštěvníků, je v plánu nabitý a atraktivní program i tady: dopoledne bude plzeňské Depo2015 patřit základním a středním školám, odpoledne pak rodičům s dětmi. Vedle řady nakladatelství z celé republiky, od Albatrosu po Baobab nebo Meander, se představí plejáda autorů jako Daniela Krolupperová, Petr Stančík, Galina Miklínová, Petra Hůlová – anebo Marek Toman s divadelním souborem Čučka.

Den před Plzní se v Praze rozsvítí devátý ročník mezinárodního festivalu ilustrace a komiksu Lustr. V Kampusu Hybernská potrvá přesně týden a těžištěm tady bude jasně výtvarno. Souvislost s literaturou pro děti a mládež je zřejmá: řada ilustrátorů leporel nebo knížek pro mládež je dvojkolejná, vedle linky ilustrační si razí cestu taky populárním médiem komiksu.

Letošním tématem je expresivní ilustrace a titulní výstava představí známá i méně známá jména, počínaje Josefem Váchalem přes Květu Pacovskou a Jiřího Šalamouna po Miloslava Jágra nebo Aloise Mikulku. Jako bonus je nachystaný blok věnovaný současné japonské ilustraci. A v části Showcase mladých talentů dojde – na mladé talenty.

Čtrnáctého a patnáctého října pak proběhne v Havlíčkově Brodě dvaatřicátý ročník Podzimního knižního veletrhu. To je na jednu stranu akce rozsahem ze všech výše jmenovaných největší, představí se tady desítky autorů a nakladatelů z celé republiky, ale formátem pak nejtradičnější. Návštěvník má možnost doplnit si knihovnu novinkami za výhodnou cenu – a jako bonus si užít autorská čtení nebo poklábosit se spisovateli.

I když letos hlavně se spisovatelkami, ženy v Havlbrodě dominují. Představí se Kateřina Tučková, Alena Mornštajnová, Lidmila Kábrtová, Irena Dousková, Alice Horáčková – anebo organizátorka celé akce Markéta Hejkalová, která tu uvede svou novou prózu Dům pod náměstím.

A pokud by měl někdo zájem o mezinárodní srovnání, může si zajet třeba do Frankfurtu nad Mohanem na zřejmě největší a nejvýznamnější knižní veletrh na světě. Letos proběhne – pokud mu to opět nezkomplikuje covid – mezi 19. a 23. říjnem.