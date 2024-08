Severočeská „krajina bez paměti“ v básních Radka Fridricha opět ožívá, jeho sbírky nyní vychází jako trilogie

Lidovky.cz: Co ty tři sbírky spojuje, proč vycházejí v jednom svazku?

Řeč mrtvejch vyšla v roce 2001, Erzherz 2002 a Nebožky 2011, všechny jsou už dávno vyprodané. Proto jsem před pár lety sondoval u Dana Jedličky z nakladatelství Perplex, zda by nebylo možné, aby vyšly v jednom svazku. A stalo se. Ačkoli sbírky dělí řada let, dají se nyní chápat jako volná trilogie – a všechny spojuje můj letitý zájem o severočeskou krajinu a osud jejich bývalých obyvatel.

Lidovky.cz: Co to znamená konkrétně?

V krajině bez paměti jsem se snažil nalézt nějaké stopy na rumištích hřbitovů, na smírčích křížích, v kronikách či v pověstech. Na horském kole jsem putoval od jedné zahrady smrti k druhé a rukama ohmatával náhrobní desky, o které jsem se občas při frotážování pořezal. To byla ta pravá poutnická poezie, být sám například v Adolfově v Krušných horách v březnu mezi zbytky sněhu – nebo v červencovém vedru na hřbitově v Dobkovicích u Děčína...