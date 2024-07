Nevěřte nikomu, kdo píše román. Ale proč si román detektivní drsné školy nevzít na dovolenou?

Píšu román. To je ta kouzelná formulka, kterou může leckdo držet své okolí dlouho v napětí. Je k tomu tedy ještě zapotřebí, abyste předtím nic nevydali, musí jít o váš román první. Je to podstatné proto, aby lidé, před nimiž důležitě ono „píšu román“ říkáte, neměli vůbec ponětí, čeho jste v literatuře schopni a čeho ne.

Psát první román je zkrátka nejlepší období, jaké může člověk s literárními ambicemi zažít. Jste držiteli tajemství – „počkej, až to dopíšu a ty si to přečteš“ –, zároveň vás nikdo nemůže kritizovat, není za co. A hlavně je tu jedna úžasná věc: že píšete román, svůj románový debut, můžete klidně říkat a vůbec nic ve skutečnosti psát nemusíte. S tím v kroužku kumpánů či při konverzaci s barmankou bohatě vystačíte.