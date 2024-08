Bouřlivák se širokým úsměvem. Zemřel slovenský herec Paulovič, známý i z českých snímků

Dnes, 15.8.2024, môj milovaný Lubinko odišiel do nebíčka medzi anjelov. Jeho srdiečko ukončilo svoju prácu a rozhodlo sa nechať Lubinka odpočívať. Nenachádzam dostatočné slová vďaky môj milovaný anjelik, toľko lásky a milovania si mi dal, toľko pozornosti, náklonnosti a starostlivosti a pocitu a vedomia, že som pre Teba jediná a posledná. A dokazoval si mi to každý deň. Navždy budem CÍTIŤ TVOJU LÁSKU, TVOJE SRDCE. AJ TVOJU DUŠU VO MNE. MILUJEM ŤA LUBINKO A NAVŽDY BUDEM. VIEM, ŽE ŤA UŽ NIČ NEBOLÍ A MÔCŤ BYŤ PRI TEBE DO POSLEDNEJ CHVÍLE A DRŽAŤ ŤA ZA RUKU, BOLO PRE MŇA DAR A POCTA.... ĎAKUJEM TI ZA NÁDHERNÝ ŽIVOT S TEBOU, ZA TVOJ SMIECH, ZA TVOJU LÁSKU A NAOZAJ KAŽDUČKÝ DEŇ S TEBOU STÁL ZA TO. MILUJEM ŤA LUBINKO MÔJ A NAVŽDY BUDEM. SPI SLADKO ANJELIK MÔJ

NAVŽDY TVOJA LOLLI❤️