Lucie Redlová novým klipem připomíná písničku z doby, kdy začala „mlátit do kytary“

Písničku Prší déšť natočila na stejnojmenné album Zuzana Lapčíková, Emil Viklický a Jiří Pavlica v roce 1994. „’Náhodou’ je to rok, kdy jsem začala mlátit do kytary. Písničky, které na tomto albu zpívá paní Lapčíková, se mi líbí nejvíc, a vždy jsem toužila si nějakou zaranžovat po svém. Takže když jsem na jaře 2020 chystala svůj tehdy teprve čtvrtý stream přes Facebook - to jsem ještě netušila, že jich nakonec za ty dva covidové roky bude přes dvacet - s názvem Lidová Redlová, zapojila jsem looper a octaver a písničku konečně zařadila do repertoáru,“ vzpomíná Lucie Redlová.

Díky úspěchu u diváků streamu našla píseň své místo i na albu. „Rytmiku tam hrají zvukoví inženýři zlínského studia V a výborní muzikanti Petr Vavřík na baskytaru a Marcel Gabriel na bicí a celé aranžmá jsme postavili právě na mém původně vymyšleném riffu. Máme tu písničku oba s producentem alba Jurou Hradilem rádi a jelikož se nám zdá, že se jí nedostalo takové pozornosti, jaké by mohlo, uvítala jsem, že režisér Mejla Basel souhlasil s jejím výběrem pro natočení klipu,“ říká písničkářka.

Mejla Basel točil klipy řadě valašských kapel, jeho portfolio ale zahrnuje i videa pro kapelu Machine Head, Lucii Bílou, Olympic, Markétu Irglovou, Davida Stypku, Františka Segrada či bývalou kapelu Lucie Redlové Docuku. „Vloni jsem v kampani na Donio.cz slíbila, že když se vybere o třicet tisíc víc, než byla cílová částka, nechám vyrobit nějaký další klip – takže sice trochu později, ale přece svůj slib plním,“ vysvětluje Redlová.

Samotný režisér přibližuje natáčení videoklipu takto: „S ohledem na herečku a ne zrovna srpnové počasí (natáčelo se v březnu) byl záznam poněkud komplikovanější a původní záměr odehrát celý děj v dešti by patrně herečka Simča Martínková odležela. Kombinovalo se tedy záběrově z více dnů. Podotýkám, že Simona není otužilec a jelo se na jednu dobrou. Na vysvětlenou k nástrojům, které bych jakožto kytarista ve vodě za normálních okolností nesmočil: šlo o neopravitelné kousky ze zásob mistra kytaráře Zdenka Macha z Hodslavic.“