Ukrajina nás potřebuje a my ji. Ukrajinci bojují o všechno a jsou za podporu vděční, říká Lucie Řehoříková

Lidovky.cz: Jste v kontaktu s ukrajinským umělci a lidmi z kulturní oblasti, jak se cítí, jaká je celkově nálada?

Jsem v kontaktu s kamarády napříč Ukrajinou. Na situaci reagují překvapivě klidně a statečně. Nevzdávají se a každý dělá, co umí a může. Vznikají videa, texty, má to obrovskou sílu.

Lidovky.cz: Cítí ruský vpád jako zradu od řekněme přinejmenším jazykově blízkého národa?

Ukrajinci jsou s Ruskem ve válce minimálně od roku 2014. Na Majdanu řekla Ukrajina jasně, kam chce patřit. Rusko je nepřítel a od nepřítele zradu očekáváte. Důsledky Putinovy agresivní politiky se do jisté míry odráží i v postoji Ukrajinců k tomu, co je ruské, a týká se to i kultury. To ale neznamená žádný zlý a slepý nacionalismus. Musíme si uvědomit, jak je pro Ukrajinu těžké volně dýchat ve stínu kolosu, v jehož čele stojí „car“ Putin. Ukrajinci si váží těch Rusů, kteří je podporují, vidí demonstrace v Moskvě, Petrohradě a jinde, ví, co za odvahu museli lidé, kteří jdou protestovat, projevit. Mimochodem je to opravdu velké množství spisovatelů, umělců, kteří se staví za Ukrajinu, byť je to riskantní.

Lidovky.cz: Co naše podpora, připadá Ukrajincům dostatečná?

Ukrajinci bojují o všechno a jsou za podporu vděční. Frustrace z toho, že je v tom Západ do jisté míry nechal, ale je a bude přítomná. Bude záležet na dalším vývoji, ale škody jsou už teď obrovské.

Lidovky.cz: Jaká je mentalita Ukrajinců, v čem se liší od Rusů a co máme s nimi společného?

Kulturních rozdílů a detailů bude celá řada a je to na velkou konferenci. Já si ale všimla, že Ukrajinci mají naději. Jejich země byla plná korupce, na hranicích Rusové, moc to nešlo, ale věřili, že patří na Západ, a že se tam dostanou. U Rusů jsem cítila spíš pocit, že jsou sami a nezbývá jim než chovat se jako dítě, které nikdo nemá rád, tedy kopat kolem sebe. Je to pochopitelně zjednodušení, ale zdálo se mi, že inteligentní Rusové si vybírají jen ze dvou možností – nacionalismus, nebo rezignace, že to zkrátka lepší nebude. Ukrajinci jsou naší mentalitě blíž. K naší zemi mají dobrý vztah. To souvisí s historickou zkušeností, historicky mezi sebou nemáme temná období. O Češích se na Ukrajině říká, že jsou to elfové mezi Slovany. Pracujme na tom, aby to vydrželo. Je to vzácnost. Ukrajina nás potřebuje a my teď potřebujeme Ukrajinu víc než kdy dříve.