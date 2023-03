V 71 letech zemřel Gary Rossington, spoluautor hitu Sweet Home Alabama

„S hlubokou soustrastní a smutkem oznamujeme, že jsme ztratili našeho bratra, přítele, člena rodiny, skladatele a kytaristku Garyho Rossingtona. Je nyní se svými bratry a rodinou Skynyrd v nebi a hraje tak skvěle, jak vždycky hrával,“ stojí v prohlášení kapely na Facebooku.

Gary Rossington se narodil v roce 1951 na Flordině a v roce 1964 založil spolenčně s bubeníkem Bobem Burnsem a baskytaristou Larrym Junstromem kapelu Me, You and Him. Po nějaké době se k těmto třem přidal zpěvák Ronnie Va Zant a skupina se přejmenovala na Lynyrd Skynyrd, což byla nedbalá transkripce jména jejich nenáviděného středoškolského tělocvikáře Leonarda Skinnera, který šikanoval dlouhovlasé studenty.

V roce 1973 Lynyrd Skynyrd debutovali albem (Pronounced ’Lĕh-‘nérd ’Skin-‘nérd), které obsahovalo klasický hit Free Bird s charakteristickou Rossingtonovou slide kytarou.

„Vždycky jsme si říkali, že jsme měli sakra koule na to, abychom nahráli tak dlouhou písničku. Singly mávají dvě, maximálně tři minuty, pět je maximum. Free Bird je devítiminutový. Všichni nám říkali, že jsme se zbláznili, že tak dlouhou skladbu nikdo nikde nebude hrát,“ vzpomínal kytarista v rozhovoru pro Guitar World.

Píseň je dodnes jedním z největších rockových šlágrů a nejen díky ní si Lynyrd Skynyrd získali oddané fanoušky. Dalším hitem je Sweet Home Alabama, na níž se Rossingto skladatelsky podílel, stejně jako na písních I Ain’t The One, Gimme Back my Bullets, Don’t Ask Me No Questions a dalších.

V roce 1977 došlo v řadách kapely k tragické události – při letecké havárii poblíž městečka McComb v Mississippi zahynul zpěvák Ronnie Van Zant, kytarista Steve Gaines a jeho sestra Cassie, která s kapelou vystupovala jako doprovodná zpěvačka.

Po této tragédii se Lynyrd Skynyrd na deset let odmlčeli. Vrátili se v obměněné sestavě se zpěvákem Johnnym Van Zantem, Ronnieho mladším bratrem.