Magnesia Litera tentokrát oddechová. Hlavní cenu bere Klusák za monografii božského Karla Gotta

Ale aby nedošlo k mýlce: ta kniha je vynikající. Už grafickým zpracováním. Je obsažná i čtivá, provokativní i zevrubná, a hlavně kontextuální. Žádný účelově oslavný portrét, ale kritická vizitka v nejširších souvislostech. Hudba tu zní přirozeně na pozadí politicky dirigované kultury, potažmo společnosti. Ostatně Klusákova práce má návodný podtitul „Československý příběh“.

Zpráva o kolapsu

MAGNESIA LITERA 2022 Kniha roku Pavel Klusák: Gott. Československý příběh (Host) Palmknihy Litera za prózu Stanislav Biler: Destrukce (Druhé město) Moleskine Litera za poezii Vladimír Mikeš: Odkud to přichází? (Protimluv) Litera za knihu pro děti a mládež Marka Míková: Kabát a kabelka (Argo) Litera za naučnou literaturu Jan Žďárek: Ohroženi hmyzem? (Academia) Aktuálně.cz Litera za publicistiku Pavel Klusák: Gott. Československý příběh (Host) Dilia Litera za debut roku Tereza Dobiášová: Tajemství. Neskutečný příběh Anežky České (Jota) Litera za nakladatelský čin Lucie Doležalová, Karel Pacovský a kol.: Lipnická bible (Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého) Litera za překladovou knihu Jacek Dukaj: Led (Přel. Michael Alexa a Michala Benešová, Host) Magnesia Blog roku Kateřina Panoy: Řecké štěstí Kosmas Cena čtenářů Pavel Tomeš: Až na ten konec dobrý (Otoč)

I tak je to ale trochu s podivem: Člověk by od renomované literární ceny čekal, že knihou roku bude literatura, beletrie. Na druhou stranu, v minulých jednadvaceti ročnících Magnesie to bylo mnohdy podobně: Knihou roku se stala hned v prvním roce literárněhistorická práce z česko-německého pomezí, dál uspělo velkoformátové fotoalbum Česka, kreativní jazyková skládačka pro děti, monumentální průvodce protektorátní Prahou, vyčerpávající portrét Žižky – a loni pak jemně nuancovaný výkres alžbětinské Anglie, který se točil samozřejmě kolem Shakespeara. Jenže ona tahle volba může taky znamenat, že se prostě žádná skvělá beletrie za ten rok neurodila, že víc síly nabraly jiné kategorie. A to má próza oproti ostatním rovnou dvojnásobek nominací. Aby bylo každému hned jasné, na čem organizátorům záleží. Letošní nominovaná šestka tu domněnku potvrzuje.

Skoro to vypadá, že porotci ty silné kusy z původní české prózy made in 2021 rovnou vyškrtli. Kde skončili třeba Dita Táborská (s románem Černé jazyky, který jedinečným způsobem vykresluje emoční přetlaky na jedné tchajwansko-české frontě), Petr Stančík (s fantazijně rozdmýchaným portrétem hrdinného odbojáře Pravomila Raichla), Iva Pekárková (která v románu Dům bez zrcadel vykreslila funkční trojčlenku pečovatelka – sexuální turistka – dobrovolná otrokyně)? Bilerova próza Destrukce, která letos zvítězila, je sice solidně napsanou zprávou o jednom kolapsu vnějších i vnitřních jistot, o pádu hrdiny i textové struktury, která ho zrodila – ale nic moc víc.

Podobně v poezii. I tady bylo za loňský rok kde brát. Například mezi mladými a neklidnými: Tim Postovit (Motýlí pavilon), Iveta Ciprysová (Na hrotu studny), Klára Vaníčková (Prosvítám). Jenže nikdo nebral. V básnických nominacích uvízl průměr. Stylizace, zaumnost, stereotyp. Vladimír Mikeš je sice nejstarším držitelem Magnesie Litery v dějinách, zanedlouho pětadevadesátiletý, jeho sbírka Odkud to přichází? kutá vzpomínky z hlubin víc než tří čtvrtin století, ale je to spíš taková práce bokem. Autor zůstává ve zdejším kulturním kánonu nadále zapsaný především jako překladatel (Calvina, Pasoliniho, Montaleho, Paze anebo nedávno kompletu Danteho Božské komedie).

Aspoň že s Literou za knihu pro děti a mládež to vyšlo. Marka Míková (tentokrát navíc v parádním souzvuku s ilustrátorkou Galinou Miklínovou) znovu dokazuje, co dokázala už mnohokrát: že je suverénní tvůrčí typ, autorka schopná vykouzlit vrstevnatý příběh, kde není nouze o zábavu ani fantazie, o všímavost k detailu stejně jako jemný cit. Kabát a kabelka skládají dohromady jednu netypickou milostnou historii, vsazenou do světa věcí a zvířat – a taky nedávné globální pandemie, která toho z reality spoustu vygumovala, někdy včetně těch nejzákladnějších položek, jako hra a dobrodružství. Stýskat si lze nad jediným: nad těmi tituly, na které se nedostalo ani v nominacích. Třeba novinka Markéty Pilátové Bába Bedla, která magicky bliká v rytmu mycelia, aktivuje pradávné mýty i realitu končící druhé války – a za oceněným titulem v kategorii knížek pro děti a mládež rozhodně nezaostává.

Bez bolesti nebo splínu

A dál? Vítězové zbývajících kategorií překvapí i nepřekvapí, zaujmou i nezaujmou, mohou to být oni – anebo někdo jiný. Podobně mudruje oceněná blogerka Kateřina Panoy na svém Facebooku: „Skvělý den. Co je to vlastně skvělý den? Vlastně každý den je skvělý, pokud se probudíme bez bolestí nebo splínu.“ Letošní ročník Magnesie Litery si nejspíš vybral oddechový čas. Po těch dvou dekádách není divu. A pokud pod organizátorský palec spadají aktuálně taky komiksové ceny Muriel (letos vynikající) a Cena Evropské unie za literaturu (loni rovněž skvělá volba), není zas tak zle.

Autor je literární a výtvarný kritik.