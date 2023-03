Rozbité vztahy s matkami. V knize Mami, miluju nám šlo o zobrazení linie ženskosti, říká spisovatel Aleš Palán

Rozhovor

Žánr knižního rozhovoru je s Alešem Palánem (* 1965) bytostně spjatý – vzpomenout můžeme kupříkladu knihu Raději zešílet v divočině o samotářích žijících na Šumavě, která v roce 2018 zvítězila v anketě Kniha roku LN. Je to právě dialog, který Palánovi umožňuje tváří v tvář tázanému jít do hloubky. V případě aktuální knihy Mami, miluju až do takové, která čtenáře vhání do intenzivních pocitů tísně.