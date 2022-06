Máchův Máj jinak. Slovenský ilustrátor doplnil knihu netradičními kresbami s žilkováním

Lidovky.cz: Má podle vás Mácha dnes čím oslovit současné čtenáře?

Téma Máje K. H. Máchy je nadčasové. Čas nehraje žádnou roli. Vždyť láska je věčná. A dokud bude lidská noha kráčet po této krásné zemi, do té doby bude přítomná – v nás přítomná. Jsem přesvědčený o tom, že osloví současné čtenáře. Navíc láska popsaná v Máchově Máji je očistná i spalující. To všichni potřebujeme a jaksi po ní podvědomě toužíme.

Výtvarný umělec a knižní ilustrátor Martin Augustín.

Lidovky.cz: Četla jsem, že jste měl z Máje obavy. Proč?

Důvod byl jednoduchý, zodpovědnost. Jen si představte, že se vám dostane do rukou klenot české poezie. A navíc jeho ilustrátory byli takoví umělci jako například Jan Zrzavý, Toyen, Jindřich Štyrský a jiný. Ale zde sehrála vydavatelství Rosier a Ikar významnou roli. Po mých pochybnostech, jestli už nastal ten správný čas, abych se dotkl svými ilustracemi tak krásného, hlubokého textu, jsem od nich dostal silnou podporu a ujištění. To pro mě bylo velmi důležité, protože jejich cílem bylo hledat a najít nové cesty ve vizuálním ztvárnění Máje. Tak jsem se nadechl a začal kreslit. Ale rád bych podotkl, že vždy čekám na názor a reakci toho nejdůležitějšího člověka, a tím je čtenář.

Lidovky.cz: Dnes existuje na čtyři sta vydání Máchova Máje. Zmínil jste řadu známých českých ilustrátorů, kteří se pod něj podepsali. V čem se liší vaše zpracování od těchto předešlých?

Zaprvé musím zmínit přístup k tvorbě této knihy. Od samého začátku to byla týmová práce skvělých lidí z vydavatelství, mezi něž patří Gabika Belopotocká, Zdeněk Novák a výborná grafická designérka Barbara Baloghová. Ty hodiny, které jsme nad touto knihou strávili, se asi nedají spočítat, ale všichni jsme měli důležitý cíl. A tím bylo, aby vzniklo výjimečné knižní dílo hodné Karla Hynka Máchy. Měli jsme volné ruce. Knihu jsme pojali v jejích protipólech, krásných popisech prostředí v kontrastu k dramatickému textu. I proto jsou mé ilustrace ve dvou polohách, ilustračních a typografických. Řekl bych až znakových. Co bylo velmi důležité, a na to jsem si dával velký pozor, aby byl text prvořadý. Stačí se začíst do úvodních stran a příběh se vás dotkne velmi hluboko na tom nejcitlivějším místě. A už neumíte přestat číst. To je neuvěřitelné, přímo až fascinující.

Lidovky.cz: Pro mě byly jistým leitmotivem zemité barvy, výrazný tmavý přechod nových kapitol a všudypřítomné žilkování. Měl jste již od začátku jasnou představu, jak chcete Máj pojmout?

Chvíli to trvalo, několik měsíců jsem si v hlavě pohrával s různými nápady. Ale toto výsledné vyobrazení je skutečně o symbolech a přiblížení se k textu co nejbližší. Proto zemité barvy, tmavé intermezzo, přírodní motiv, který se táhne celou knihou, proto ta opozita. Ale některé nápady se vyvíjely až v procesu tvorby knihy. Nakladatelství se nakonec rozhodlo pro dvě verze knihy. Jednu v tradiční pevné vazbě, která je dostupná v knihkupectvích. Druhá je limitovaná a vychází v nákladu 300 kusů. Tato verze je číslovaná. V německé dílně Richarda Mayera byla ručně svázaná do bílé kůže a opatřená křišťálovou slzou jako symbolem lásky i tragédie. Slzu ručně tvaroval sklář Ondřej Novotný z Nového Boru. Tuto verzi je ovšem možné koupit pouze na internetu.

Sběratelská edice Máchova Máje.

Lidovky.cz: Knižní ilustrace pro vás není žádnou novinkou. Přesto zkusil jste si v rámci tohoto projektu něco nového?

Každá nová kniha je výzva a začínám jakoby od úplného začátku. Je to samozřejmě i tím, jaký text ilustruji. Už roky doprovází moje kresby knihy slovenského básníka Kamila Peteraje. V tomto roce jsme spolu zrealizovali šestou knihu Sen menom láska v Luxusnej knižnici. A to jsme už sehraní, takříkajíc spoluhráči. Již navzájem poznáme svoje pracovní zákoutí, a proto se nám spolu tvoří velmi dobře. Ale bych odpověděl na vaši otázku. Ano přístup k ilustrování knihy Máj byl jiný, než je u mě zvykem. Dostal jsem se až k znakovosti, skoro „typografické“ ilustraci. Přišlo mi to velmi vhodné vzhledem ke smyslu textu. A to je moje novum.

Lidovky.cz: Svá díla také vystavujete. Liší se výrazně práce na knižní ilustraci od malování obrazů určených na výstavu v galerii?

Podle mě ani ne. Jediný rozdíl, který vnímám, je, že ilustrovaní knih vám dává určitý mantinel, abyste se co nejvíc přiblížili k textu a současně, aby kniha vizuálně působila přitažlivě. Ale mnohé ilustrace prezentuji i na výstavách. Jak mám pocit, že mi to zapadá do koncepce výstavy, tak je rád prezentuji i touto formou. Samozřejmě společně s knihou. Mám rád interakce.

Lidovky.cz: Máj je poměrně rozsáhlá báseň, jak dlouho vám trvalo připravit jednotlivé ilustrace?

Čas plynul a já nesledoval čas, ale určitě několik měsíců.

Lidovky.cz: Na čem v současné době pracujete?

Právě mám na stole ilustrace k Modlitebníku určeného dětem. Ten bude začátkem roku vydaný na Slovensku v edici Luxusná knižnica. Vydavatel mě oslovil s nabídkou ilustrovat Marínu Andreje Sládkoviče. To je pro mě velká pocta a současně i výzva. Během toho mám dvě výstavy. Jednu v Bratislavě a jednu v Římě. Navíc mám úžasnou manželku a dvě skvělé dcery Dorotku a Barboru. Těm se věnuji velmi rád, ale to už asi není práce...