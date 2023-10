Zločinec Leonardo di Caprio a mimořádně bohatí indiáni. Scorsese natočil působivou obžalobu rasismu

Pravdivých příběhů o útlaku původních Američanů je mnoho, tenhle se však od jiných výrazně liší. Nelíčí indiány pronásledované armádou či živořící v rezervacích. Naopak: poté, co byla na sklonku 19. století na jejich území nalezena ohromná zásoba ropy, se Osedžové díky své prozíravé politice dostali k mimořádnému bohatství a v následujících dekádách se o nich dokonce hovořilo jako o nejmajetnějším společenství na světě.

Každý z nich měl zaručený vysoký pravidelný příjem, a tedy zdánlivě bezstarostný život. Skutečnost však byla tragicky jiná – na zbohatlých indiánech se nikoli překvapivě chtěl leckdo přiživit. Někdo s využitím zákona: úřady značně sporným nařízením rozhodly o tom, že velká část Osedžů by si s tak velkými částkami sama neporadila, a tak měli často i dospělí a příčetní lidé přidělené opatrovníky, kteří jim, samozřejmě s nemalým vlastním ziskem, s jejich bohatstvím „pomáhali“.

Ještě mnohem odpornější ale byla vlna zištných sňatků a s nimi spojených úkladných vražd, které zamořily osedžskou komunitu zejména na počátku 20. let: motivem byla snaha získat pro sebe a případně pro své potomky dědičná práva na osedžské bohatství. Bílí přistěhovalci, kteří byli vůči bohatým Osedžům paradoxně často v podřízeném postavení, tímto způsobem bezcitně likvidovali své chlebodárce a zákon v Oklahomě před tím zavíral oči.

Nikoli zapomenutou, ale přece jen nijak zvlášť obecně známou historii vynesl před časem na světlo reportér časopisu New Yorker David Grann. Celý titul jeho knihy na toto téma zní Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI. Případ zákeřných vražd byl totiž skutečně jedním z prvních, které řešil (a vyřešil) tehdy nově ustavený Federální ústav pro vyšetřování.

Tragický omyl

Filmovým zpracováním v režii žijící legendy Martina Scorseseho diváky provází postava jednoho z usvědčených zločinců Ernesta Burkharta v podání Leonarda DiCapria (přičemž jediný důvod, že jej nehraje Jesse Plemons, je ten, že zmíněný herec dostal ve filmu jinou úlohu): muž s nijak pronikavým intelektem přijíždí coby veterán z první světové války za svým strýcem Williamem Halem (Robert De Niro), který obratně kooperuje s osedžskou komunitou a prezentuje se jako oddaný přítel a ochránce indiánů.

Ernest, zaměstnaný jako šofér, se i díky strýcově pobízení seznámí s příjemkyní osedžských benefitů Mollie Kyleovou (Lily Gladstoneová). Bohatá žena sice není včerejší a nepropadá přehnaným iluzím, ale chce si s pohledným nápadníkem udělat radost a je přesvědčená, že jej zvládne ukočírovat. Její omyl však dosáhne tragických rozměrů, vyústí ve faktické vyvraždění její rodiny (teprve pak jí totiž připadne plné dědictví) a ve smrtelné ohrožení jí samotné.

ZABIJÁCI ROZKVETLÉHO MĚSÍCE USA 2023 Režie: Martin Scorsese Premiéra 19. 10.

Přepočítal se ovšem částečně i strůjce ďábelského plánu (od počátku není žádné překvapení, že za vším stojí pokrytecký Ernestův strýc): Ernest totiž sice upřímně miluje peníze, ale dost možná ještě o trochu víc skutečně miluje svou ženu. Což mu sice nebrání provádět strašlivé věci jejím nejbližším, ale na samotnou Mollie nedá dopustit. Diváci jsou tak odsouzeni k dost mučivému čekání, kdy (a zda vůbec) Ernestovým dlouhým vedením probleskne pravda a dojde mu, na jakou stranu by se měl postavit. Není to ale zároveň čekání nijak nudné, Scorsese je vynikající vypravěč, který své dílo šperkuje výjevy, jako je třeba úchvatný automobilový závod v kulisách westernového městečka.

Nevadí proto ani, že jedna z klíčových postav, vyšetřovatel FBI Tom White (hraje jej Jesse Plemons, ale původně mělo jít o hlavní roli pro Leonarda DiCapria) vstoupí na plátno až po dvou hodinách promítání. A s ním příslovečný zákon: veterán Martin Scorsese tu nabízí tak hutné zadostiučinění ze zásahu spravedlnosti, jakému už jsme v éře všudypřítomného zpochybnění takřka odvykli; vedle klidné síly agenta Whitea tu diváky oslňuje zejména jeho sebevědomý a fešný indiánský kolega John Wren (Tatanka Means).

Potutelný Scorsese přitom dobře ví, co dělá, a dokáže své vlastní vyprávění s nadhledem okomentovat v neodolatelném epilogu, kde je za režisérovy osobní účasti příběh uzavřen coby dobová živá inscenace v rozhlasovém studiu, a tedy cosi jako moderní obdoba kramářské písně.

Manipulátor a jeho nástroj

Podstatné je, že za působivě, ale nijak záludně odvyprávěným příběhem a oprávněnou obžalobou rasismu je tu ještě další hlubší vzkaz, nadčasový a zároveň svrchovaně aktuální pro dnešní dobu. Je to zamyšlení nad dějinnou úlohou lidí jako Ernest Burkhart – lidí, kteří milují peníze a sebe samé, neostýchají se škodit jiným, zároveň ale nejsou citově úplně umrtvení a největší zlo páchají tehdy, když je řídí někdo mnohem rafinovanější, bezostyšnější a pokrytečtější.

Leonardo DiCaprio a Robert De Niro (navzdory tomu, že oba hrají v podstatě o generaci mladší postavy) jsou ve svých rolích jistí a přesvědčiví, výrazný dojem dokáže zanechat i Lily Gladstoneová coby Mollie Burkhartová procházející vinou svých ničitelů trýznivou fyzickou proměnou. Díky všemu zmíněnému se Zabijáci rozkvetlého měsíce ve filmografii Martina Scorseseho rozhodně neztratí.