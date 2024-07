Zoufalci zachraňují Marvel. Přesvědčí prostořeký Deadpool se zmrtvýchvstalým Wolverinem znuděné diváky?

Hrdina jménem Deadpool stál vždy stranou ostatních figur v superhrdinských trikotech – se svou prostořekostí a mládeži nepřístupnými vtipy byl spíš pikantním bonusem k celé komiksové lavině, která se v uplynulých dekádách valila kiny.

Původní postava patří pod značku Marvel Comics, ale její filmová verze s Ryanem Reynoldsem v hlavní roli se zrodila v roce 2016 v tehdy ještě samostatném studiu Fox, byť již také v produkční spolupráci se společností Marvel Entertainment vlastněnou studiem Disney.

Byznysové propletence práv ke komiksovým postavám a příběhům jsou složité, ale svým způsobem zároveň jednoduché: většinou totiž skončí nákupem od Disneyho. Tak dopadlo i celé studio Fox, takže nynější třetí Deadpool je už zcela disneyovská záležitost.

A překvapivě jde dokonce o film, který není trpěný, ale upínají se k němu naděje celého marvelovského komiksového univerza, velkorysého (a příliš optimistického) plánu na další a další dodávky filmů a seriálů s komiksovými hrdiny.

Bohužel pro Disneyho se totiž ukázalo, že vlna zájmu o superhrdinské filmy po spektakulárním konci košatého avengerovského příběhu poměrně dramaticky opadla.

Nijak zázračně se nedařilo žádným dalším projektům a největším zklamáním byla feministicky uvědomělá Captain Marvel a její pokračování Marvels, na něž se v plánech sázelo patrně nejvíc, ostatně v názvu tyto filmy nesou právě značku celého „vesmíru“.

Zoufalí miliardáři dělají zoufalé věci, a tak dostal podporu právě mládeži nepřístupný třetí Deadpool – a nejen to, dostal i právo strefovat se do svých mateřských produkčních společností, do vachrlaté situace a kiksů komiksového univerza i do šéfa celého disneyovského impéria Boba Igera. Samozřejmě v mezích, které je zábavné v průběhu filmu Deadpool & Wolverine sledovat.

Druhý hrdina v názvu filmu leckomu zvedne obočí: Wolverine v podání Hugha Jackmana je totiž už od roku 2017 mrtvý. A nejen tak obyčejně, snímek Logan: Wolverine jej pohřbil přímo příkladně, ve velkém stylu a s definitivním úmyslem.

Deadpool & Wolverine USA 2024 Režie: Shawn Levy

Hrají: Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrinová, Morena Baccarinová, Rob Delaney a další Premiéra 24. 7.

Jenomže mezitím už se ve světě komiksových filmů staly houskou na krámě mnohočetné vesmíry, kde není žádný velký problém vyloupnout si odjinud verzi postavy, která někde vzala za své.

A tak je v novém filmu Deadpoolovým parťákem (a zároveň samozřejmě vášnivým oponentem) Wolverine, který ve svém světě zoufale selhal a je nenáviděn.

Pořád ho ale může hrát Hugh Jackman, pětapadesátiletý idol, kterému Reynoldsův Deadpool ve filmu uštěpačně a opakovaně připomíná, že teď ho bude Disney ždímat až do devadesáti. (Což je vlastně převlečený slib divákům, že když nebudou chtít, tak už o svého hrdinu nepřijdou.)

Herec a spoluscenárista Ryan Reynolds je hlavním hybatelem Deadpoolova nového nástupu a jeho osobní nasazení je ve filmu dobře patrné. Svého hrdinu vede po hraně, která je sice nepochybně velmi pečlivě vyjednaná, ale pořád působí dostatečně drze a provokativně.

Návrat Hugha Jackmana do role Wolverina je snad dokonce možné označit jako důstojný, především ale právě proto, že umožnil zasmušilému hrdinovi otevřít prostor pro sebeironii.

Snímek, jehož režie se ujal Shawn Levy, funguje dobře – ale jestli přesvědčí ty, koho už principiálně znudily efektní akční souboje, aby se znovu ponořili i do „vážnějších“ komiksových dobrodružství, to není vůbec jisté.