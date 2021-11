Meky držel krok s evropskou scénou, ale svým písním dodával zvláštní šmrnc ‚nemoderného chalana‘

Miroslav Žbirka, o kterém i úplně cizí lidé mluvili jako o „Mekym“ (což je přezdívka, kterou získal už v dětství, samozřejmě s poukazem na Paula McCartneyho), měl obrovský dar slučovat posluchačské tábory. Přestože po většinu kariéry jednoznačně patřil do tábora popového středního proudu, v úctě ho měli i rockoví posluchači. Nejen proto, že znali jeho náklonnost k Beatles a britskému rocku vůbec, ale samozřejmě i proto, že se rysy téhle muziky v Žbirkově tvorbě s nonšalancí jemu vlastní objevovaly.



Hvězda Modusu

Narodil se v roce 1952 v Bratislavě do smíšeného manželství, na což byl celý život pyšný. Jeho otec Šimon Žbirka byl Slovák, matka Ruth Galeová Angličanka, rodiče se seznámili za války v Londýně. Angličtina tak byla Mekyho de facto mateřským jazykem, jeho starší bratři Jason a Tony budoucího zpěváka nakazili láskou k rockové muzice.

Beatles jej doslova uhranuli, jako první od nich slyšel podle svých slov Help! a byla z toho láska na celý život. Už jako kluk hrával na kytaru beatlovské písničky po bratislavských parcích, až se na konci 60. let propracoval k angažmá v začínající kapele Modus, která zprvu hrála převzaté písně angloamerické provenience, posléze s příchodem Jána Lehotského začala pracovat na původním repertoáru.



Modus byl zejména v druhé polovině 60. let a na začátku následující dekády velmi populární kapelou, která přinesla do celého československého popu čerstvý vítr. Miroslav Žbirka a zpěvačka Marika Gombitová, stejně jako Modus jako celek, se výborně umísťovali v soutěžích typu Bratislavské lyry, stejně jako v žebříčcích popularity v čele se Zlatým slavíkem.



V roce 1980, kdy ještě coby člen Modusu vydal Žbirka svůj sólový autorský debut Doktor sen (mj. s hitem Balada o polných vtákoch), nezůstal v kapele po neshodách s Lehotským kámen na kameni a Žbirka společně s kytaristou Lacem Lučeničem a bubeníkem Dušanem Hájkem založili skupinu Limit. Což znamenalo faktický Žbirkův odchod na sólovou dráhu a v neposlední řadě také jeho výrazné autorské osamostatnění.

Zlatý slavík

Rok 1982 znamenal pro Miroslava Žbirku absolutní průlom. Vydal druhé album Sezónne lásky s dvěma patrně největšími hity své kariéry Biely kvet a Atlantída. Následovalo něco, co nikdo nečekal: v anketě popularity Zlatý slavík zvítězil nad Karlem Gottem. Byl teprve druhým zpěvákem, kterému se to podařilo (Waldemar Matuška zvítězil dvakrát, v letech 1962 a 1967), a byl vůbec prvním Slovákem, který takto podstatně do tehdy nejrespektovanější ankety zasáhl.

V osmdesátých letech byl Žbirka jednoznačně nejvýraznější tváří slovenského moderního středního proudu, do revoluce vydal další čtyři úspěšná alba s řadou dobových velkých hitů jako Nechodí, Múr našich lások, Denisa, 22 dní, Katka, Dr. Jekyll a Mr. Hyde, Možno sa ti zdá nebo Zlomky.

Na konci osmdesátých let se přestěhoval do Prahy, často také zajížděl do Londýna, držel krok s evropskou popovou scénou, ale vždy dodával svým písním zvláštní šmrnc „nemoderného chalana“, jak zní název jednoho z jeho alb.



Na rozdíl od řady hudebních souputníků či konkurentů z osmdesátých let se Meky Žbirka neztratil ani po společenských změnách. Kromě řady alb velmi vkusného poprocku se zpěvákovi povedlo splnit si sen v podobě natáčení ve slavném londýnském studiu Abbey Road, které proslavili jeho milovaní Beatles, kde spolupracoval s významnými britskými muzikantskými profesionály a v neposlední řadě také s Petem Brownem, mj. textařem další legendy britského rocku Cream.

To, co bylo ale pro Mekyho Žbirku nejdůležitější, byl nepochybně zájem mladého publika o jeho koncerty. Vystupoval prakticky nepřetržitě, byl k vidění mimo jiné i na řadě rockových koncertů, kde byl přijímán jako živá legenda československé populární hudby. Kterou ostatně skutečně byl.