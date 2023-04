Francouzský šanson a haitské voodoo. Cécile McLorin Salvant vydává nové album Mélusine

Už první píseň Est-ce ainsi que les hommes vivent? může překvapit: místo očekávané angličtiny zní ze zpěvaččiných úst francouzština, jedná se o skladbu známého šansoniéra Léa Ferrého, který zhudebnil báseň kontroverzního surrealisty/komunisty Louise Aragona. A další song La route enchantée je pro změnu z dílny další hvězdy francouzského šansonu Charlese Treneta.

Obě písně zachovávají komorní šansonový ráz v aranžmá s dominantním klavírem a přiznávkami metličkami štěrchaných bicích a kontrabasu a žánru se velmi důvěryhodně podřizuje i sama zpěvačka. O tom, jak je schopna se převtělovat do různých žánrů, ostatně dost vypověděl její zmíněný loňský koncert v brněnském Besedním domě, kde se jí za mix jazzových standardů, písní s šansonovým přídechem i muzikálových kousků dlouho aplaudovalo vestoje.

Historický mix

Samotná francouzština na novém albu až tak nepřekvapí toho, kdo ví, že tato třiatřicetiletá rodačka z Floridy má maminku Francouzku a tatínka Haiťana – nelze se tedy divit, že v případě alba Mélusine se taky mluví o hudbě ovlivněné voodoo. Každopádně francouzský jazyk je na hudební scéně s dominující angličtinou vždycky osvěživý a i písně napsané a instrumentované v duchu angloamerických žánrů, jako je jazz, velmi obohatí.

Ovšem to bychom Cécile McLorin Salvant podcenili, kdybychom Mélusine označili za novodobý francouzský šanson a vstrčili s uspokojením do poličky. Na albu zní ještě v trubadúrské písni Dame Iseut z 12. století haitská kreolština, do které původní text přeložil zpěvaččin otec Alix Salvant z okcitánštiny. A tento specifický jazyk, používaný v části jižní Francie, severní Itálie a Katalánska a jímž prý mluvila zpěvaččina babička, zní přímo v další písni/recitativu z 12. století Domna N’Almucs.

Aby ani anglofonní posluchači nepřišli zkrátka, jedna z pěti autorských písní alba, titulní Mélusine, zní právě v „nejjazzovějším z jazyků“, přestože píseň sama svým doprovodem a melodikou odkazuje také spíš k trubadúrské hudební minulosti.

Album je vůbec poskládáno ze skladeb, které spolu zdánlivě nemohou fungovat dohromady. Progresivistická zvukomalebná hrátka Aida stojí zcela přirozeně vedle balady francouzské zpěvačky Veronique Sanson Le temps est assassin. Píseň Wedo, spadající nejspíš do kolonky world music, se značným čarovným podtextem a působivostí, která způsobuje lítost nad pouze minutovou stopáží, obstojí vedle songu Fenestra navazujícího stylově na předchozí loňské progresivní album Ghost Song. A mezi tím nijak neruší historické odkazy, ať už v podobě upravené francouzské písně Dites moi que je suis belle ze 14. století, alespoň pěvecky barokně poměrně stylově pojednaná D’un feu secret ze 17. století, anebo konečně i píseň Petite musique terrienne z francouzsko-kanadského kyberpunkového rockového muzikálu Starmania z roku 1978.

CÉCILE MCLORIN SALVANT: MÉLUSINE vyd. Nonesuch 2023

Přes veškerou pestrost proveniencí, chronologie a stylů je album Mélusine podle zpěvačky hluboce provázaným projektem, který se v různých ohledech odkazuje k mytologii jejích předků, tedy k francouzské, ale i haitské, a to prostřednictvím právě titulní postavy. Jež není naší českou „Meluzínou“ houkající při větrném počasí v komíně, nýbrž zakletou ženskou postavou, která se vždy v sobotu mění od pasu dolů v hada. Toto stvoření má obdobu právě v haitské mytologii v podobné ženě zvané Aida Wedo, jíž jsou věnovány další dvě již zmíněné písně.

Sama Cécile McLorin Salvant se vyjádřila, že album je „částečně o pocitu být hybridem, směsí různých kultur, který jsem zažila nejen jako dítě první generace přistěhovalců narozené v Americe, ale také jako příslušnice rasově smíšené rodiny, která doma mluví několika různými jazyky.“

V tomto ohledu se album zdá být výsledkem pozitivního rozměru tohoto pocitu. Je nesmírně sugestivní ve všech vrstvách svého eklekticismu, a připočteme-li zcela jedinečný, šarmantní i hluboký zpěvaččin projev, který už po předchozích zkušenostech jaksi samovolně nepřekvapuje, máme před sebou pozoruhodné hudební dílo s neméně zajímavým obsahem.