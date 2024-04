Karlovarský festival ocení Ivana Trojana, k šedesátinám obdrží Cenu prezidenta

Festival uvede na Trojanovu počest snímek Karamazovi. Součástí programu bude i repríza hercova aktuálního monodramatu Žáby, které mělo premiéru minulý pátek. Novinku odehraje v karlovarském Městském divadle.

„Je pravdou, že když dostával glóbus Bolek, tak se bál, aby si novináři nemysleli, že je to z protekce, že jsme kamarádi. To samé by mohlo být u Ivana, ale není to tak. Patří k nejobsazovanějším hercům uplynulého čtvrtstoletí,“ uvedl prezident festivalu Jiří Bartoška k letošnímu výběru oceněné české osobnosti. Ta sošku obvykle přebírá v samém závěru přehlídky a stejně tak to bude i letos.

Ivan Trojan, který v době festivalu oslaví šedesátiny, je v současnosti naším nejoceňovanějším a nejobsazovanějším hercem. Za titulní roli v dramatu Oblomov získal v roce 2000 Cenu Thálie, za úlohu v představení Dejvického divadla Ucpanej systém pak v roce 2012 Cenu Alfréda Radoka a za roli ve hře Petra Zelenky Fifty Cenu divadelní kritiky 2022. Je sedminásobným držitelem Českého lva za filmy Musím tě svést (2002), Smradi (2002), Jedna ruka netleská (2003), Václav (2007), Ve stínu (2012), Díra u Hanušovic (2014) a Šarlatán (2021).

Pro film jej objevil režisér David Ondříček, role neurotického Ondřeje v jeho komedii Samotáři vynesla herci první nominaci na Českého lva. Od této chvíle se Trojan nejen pravidelně objevuje na filmovém plátně, ale také na nominačním listu výročních filmových cen. Širokou popularitu mu vynesl seriál Četnické humoresky. Velkého diváckého ohlasu se dočkaly i dva díly Strachovy pohádky Anděl Páně (2005 a 2016). Druhý film vidělo v kinech více než milion diváků.

V rámci filmové přehlídky dojde každý rok i na premiéru restaurované verze české klasiky. Letos to bude snímek Stíny horkého léta (1977) od legendárního režiséra Františka Vláčila a scenáristy Jiřího Křižana. Poválečné drama popisující vpád skupiny banderovců na beskydský statek si o rok později právě z karlovarského festivalu odneslo hlavní cenu, tedy Křišťálový glóbus. Vedle Marty Vančurové a Juraje Kukury si v něm zahrál i Jiří Bartoška.

Součástí festivalového programu bude kinematografická reflexe díla Franze Kafky nazvaná „Touha stát se Indiánem: Kafka a film“. Ke stému výročí spisovatelova úmrtí uvede festival snímky, které jeho tvorba přímo či nepřímo inspirovala. Dojde na filmy Orsona Wellese, Martina Scorseseho, Ousmanea Sembeneho, Jana Němce nebo Stevena Soderbergha.

Karlovarský festival dále ve spolupráci s magazínem Variety vzdá poctu Francine Maislerové, jedné z nejuznávanějších castingových režisérek na světě. Už padesátý osmý ročník MFF Karlovy Vary se letos koná od 28. června do 6. července.