Vary vyhrál Náhlý záblesk hlubších věcí. Trojan a Owen převzali čestné ceny

I přes provazy deště dorazili do hotelu Thermal všichni hosté slavnostního zakončení. Po členech porot a vedení festivalu se po mokrém červeném koberci opatrně prošli například modelka Karolína Kurková, režisér David Ondříček s herečkou Marthou Issovou, herci Milan Peroutka, Jitka Schneiderová, Zuzana Stivínová, Antonie Formanová, Denisa Barešová, Aňa Geislerová, Marek Eben či člen poroty, oscarový herec Geoffrey Rush.

Do Thermalu dorazil i hokejista Radko Gudas s manželkou. Největších ovací se od zmoklého publika dostalo Ivanu Trojanovi, který sem přijel se synem Josefem, a samozřejmě britskému herci Cliveu Owenovi.

Právě on na závěrečném ceremoniálu převzal Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary. „Jsem velice poctěn za tuto speciální cenu. Je to tu fantastický festival. Pracoval jsem u vás mnohokrát a čeští filmaři patří mezi nejlepší na světě,“ uvedl Owen. „Když dostanete takovou cenu, podíváte se zpátky na svou kariéru. A byl to právě většinou malý nezávislý film, který měl na moji dráhu největší vliv. A nezávisle na tom, jak velký máte rozpočet, když svou práci děláte dobře, lidé to ocení,“ pokračoval Owen ve své řeči. Závěrem pak vysekl poklonu prezidentovi festivalu, když řekl, že svou cenu věnuje Jiřímu Bartoškovi za třicet let, které přehlídce zasvětil.

Za mimořádný přínos české kinematografii ji obdržel také herec Ivan Trojan. Celý sál mu dlouze tleskal, když jej Jiří Bartoška pozval na pódium. „Vždycky jsem si přál tuhle cenu dostat, protože to je opravdu nejkrásnější cena, kterou jsem viděl. To, že ji dostávám od Jirky Bartošky, je pro mne důležité a vážím si toho. Jiří Bartoška je pro mne i pro vás náš Bůh. S ním je nám na světě líp a já ti přeju hodně zdraví a ať si tady s námi na světě co nejdýl,“ řekl zjevně dojatý Trojan.

„Podle ukázky by se mohlo zdát, že jsem dobrý. Ale musíte si uvědomit, že v ukázce jsou jen dobré věci, ty špatné tam nejsou,“ okomentoval úvodní sestřih, který shrnul Trojanovu kariéru. Trojan dále Cliveu Owenovi přímo z jeviště vzkázal aktuální stav zápasu mezi Anglií a Švýcarskem. Herec závěrem poděkoval Davidu Ondříčkovi, Petru Zelenkovi, Dejvickému divadlu a svému bratru Ondřejovi. „Díky, že jsi mi říkal, jak to na světě chodí. Třeba že nemáme mít rádi komunisty a tak.“ Poděkoval i své bývalé ženě za mnohaletou podporu, svým synům a všem divákům.

Vítězný britský snímek Náhlý záblesk hlubších věcí natočil Mark Cousins jako esejistický portrét malířky, jejíž vnímání světa se změnilo po výstupu na ledovec.

Zvláštní cenu poroty získalo norské rozvodové drama Až na věky, za něž si Helga Gurenová odnesla též trofej pro nejlepší herečku. O cenu za mužský herecký výkon se podělili Ton Kas a Guido Pollemans z nizozemského příběhu otce a syna Host a ryba třetí den.

Cenu za režii dostala Nelicia Lowová za singapurský snímek Na kordy, sledující osudy dvou bratrů šermířů, zvláštní uznání si odnesla jak zabijačková tragikomedie Adama Martince Mord, tak německý německý pohled na uprchlický tábor Xoftex. „Kromě toho, že jsi dobrej táta, tak jsi i dobrej herec,“ sdělil režisér Martinec svému otci – neherci, který má v českém filmu hlavní roli.

Hlasování diváků vyhrál Jiří Mádl s filmem Vlny, sledujícím rozhlasové redaktory v roce 1968. „Děkuji producentce, své rodině a nejvíce divákům, kteří nám ve Varech způsobili takové pěkné vlnobití,“ sdělil Mádl.

V soutěži Proxima zvítězil Cizinec, jehož epizodický děj spojuje jeden pokoj v čínském hotelu. Zvláštní cena připadla snímku Když přišla noc, jenž mapuje armádní výcvik v Latinské Americe, a zvláštní uznání pro Česko vybojoval slovenský tvůrce Martin Pavol Repka za rodinné drama Od marca do mája.

Festival každoročně představuje kolem dvou set filmů z celého světa. V soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a nesoutěžní sekci Zvláštní uvedli letos organizátoři 32 filmů, z toho téměř polovinu debutů. V hlavní soutěži o Křišťálový glóbus usilovalo dvanáct filmů. Mezi nimi dva tuzemští zástupci - celovečerní snímek režiséra Adama Martince Mord a Světýlka režisérky Beáty Parkanové. Vyhlášeny byly i ceny nestatutárních porot.

Festival zahájil 28. června jeho prezident Jiří Bartoška. Křišťálový glóbus za přínos světové kinematografii převzal americký herec a režisér Viggo Mortensen, který na zahajovacím večeru uvedl svůj romantický western Až na konec světa. Ve čtvrtek německý herec a režisér Daniel Brühl převzal Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary. Festival přivítal i režiséra a producenta Stevena Soderbergha.

Filmový festival v Karlových Varech letos nabídl 136 hraných i dokumentárních celovečerních filmů. Finálním snímkem 58. ročníku se stala romance Nehty řeckého režiséra Christose Nikoua.

V porotě hlavní soutěže zasedl oscarový herec Geoffrey Rush, který si z festivalu před dvěma roky odvezl Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Slavný herec v den závěrečného ceremoniálu slavil narozeniny, celý sál mu proto zazpíval.

Na závěr Jiří Bartoška oznámil, že 59. ročník MFF Karlovy Vary se uskuteční 4. - 12. července 2025.