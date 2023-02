Prodávat nedostupné knihy? To byla má knihkupecká čest, říká Michal Ženíšek

Lidovky.cz: Třicet let za vámi chodili čtenáři. Kupovat knihy, klábosit nebo poslouchat operu a sledovat, jak virtuálně dirigujete provoz knihkupectví i newyorské symfoniky ze záznamu. Proč to všechno končí?

To je prosté. Nájemce Alfa pasáže, kde už více než deset let knihkupectví sídlí, se rozhodl, že mi neprodlouží smlouvu o další rok. Nijak to nezdůvodnil, takže se můžu jen domnívat, že hledá lukrativnějšího provozovatele těchto prostor. Já sám už nemám dost sil, abych hledal nové prostory někde v Brně, stěhoval se a pokoušel se začínat znova. Takže jsem se rozhodl, že ukončím provoz a nastoupím starobní důchod. Je mi to pochopitelně hodně líto, knihkupectví byl můj život a denně jsem sjížděl výtahem ze svého bytu, rovněž v Alfa pasáži, abych tu byl pro zákazníky, kteří si přijdou pořídit knihu, která třeba jinde není k sehnání.