Tisícistránkový opus Michala Šandy. Generál v umyvadle plném blues je moje vrcholné dílo, říká oceňovaný spisovatel

Lidovky.cz: Vzpomenete si, co jste pocítil ve chvíli, kdy jste své tisícistránkové „sebrané spisy“ poprvé držel v ruce?

Obrovskou radost. Zároveň mi spadl kámen ze srdce. Je to olbřímí špalík, váží dvě kila a hřbet má vysoký osm centimetrů, což se po knihařské stránce ne vždycky dobře podaří řemeslně udělat. Tady všechno pasuje a drží, jak má. Dovolil bych si ale malou opravu, nejsou to sebrané spisy.

Pokud bych sem zahrnul všechno, co jsem kdy napsal, byla by kniha jednou tak tlustá. O rekordní tloušťku mi nejde. Po rozvaze jsem vybral texty, které považuju za podstatné a které spolu mají vnitřní vazbu s ohledem na celek, aby to nebylo jenom sebrané haraburdí naházené na hromadu, ale nové plnohodnotné dílo.