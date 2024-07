Ještě pár kousků, a celý Kundera bude v češtině. V románu Totožnost hraje se čtenářem provokativní hru

Abychom byli úplně přesní, Totožnost už česky jednou vyšla. V roce 2006 se objevil na internetu pirátský překlad. Trochu to tehdy rozvířilo vody, ale tak nějak nezábavně: jedna strana, ta devótní až za hrob, to měla za zločin na spisovatelově legendě, zradu jeho génia; ta druhá, vyladěná programově proti, pak jásala, že co autor svými zákazy a škrty zasel, to konečně sklízí.

S románem samotným to překřikování nemělo moc společného. Škoda. Totožnost je další z Kunderových knih, které fungují: mají jasně nadčasový punc, rezonují napříč kulturami – a čtenáře obratem pohltí, zneklidní a vyprovokují k aktivitě, k vlastní procházce proměnlivým terénem textu.

Totožnost je rozsahem spíš novela, má jednapadesát kapitol a je to druhá kniha, již napsal Kundera ve francouzštině.

Z jedné strany tak navazuje na vrcholné autorovy práce realizované v češtině, hlavně na Nesmrtelnost (vydanou 1990), zřejmě nejhravější Kunderovu prózu, ukázkový příklad literární postmoderny; z druhé strany pak předchází bilančně laděným titulům, psaným francouzsky, zejména pochmurné až existenciálně hororové Slavnosti bezvýznamnosti (2013), která patří vůbec k tomu nejlepšímu, co kdy autor napsal, a kterou se dílo Milana Kundery uzavřelo.