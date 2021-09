Můj film není o pornu. Je o tom, že své životy žijeme více v digitálním světě, myslí si rumunský filmař

Na Berlinale oceněný film Smolný pich aneb pitomý porno představil jeho autor Radu Jude na festivalu v Karlových Varech a nyní se snímek vydal do českých kin. Obžaloba úzkoprsé společnosti kombinuje různé styly od civilního pozorování města prostoupeného všednodenní vulgaritou přes pasáž encyklopedicky připomínající hříchy (nejen) rumunské společnosti až po absurdní frašku. Začíná naturalistickou ukázkou domácího porna, které „smolně“ unikne na internet učitelce bukurešťské školy.



Hrdinka vašeho filmu se potýká s nesnázemi po zveřejnění svého erotického videa. Asi je to téma nějak ve vzduchu, s trochu podobnou zápletkou přišel například před nedávnem ve snímku Chyby český režisér Jan Prušinovský. Je odevzdání nebo ztráta intimity něco, čím je dnes důležité se zabývat?

Hlavně chci říct, že můj snímek se primárně nezabývá pornografií. Ano, je tam to erotické video, které skončí na webové stránce, ale to je jenom takový odrazový můstek. Ten film je víc o tom, co je okolo, o širším kontextu celé té situace. Ale zároveň si skutečně myslím, že diskuse na tohle téma je čím dál důležitější, protože náš život se víc a víc odehrává v digitálním světě. S tím nabývá na palčivosti otázka, co je soukromý život a co už ne. Nikdo z nás v tom dnes myslím nemá docela jasno a nevíme, jak se s tím vypořádat.