Museli jsme říct, o čem točíme. Jinak by nás místní kartely zabily, říká venezuelský režisér

Lidovky.cz: Váš úspěšný celovečerní debut Zdaleka, s nímž jste v Benátkách vyhrál, měl premiéru v roce 2015. Proč jsme na další film čekali šest let?

Chtěl jsem natočit opravdu komplexní film, i kvůli tlaku, který jsem po výhře Zlatého lva cítil. Rozhodl jsem se točit v mexickém státě Chihuahua a na 35mm filmový pás. Navíc jsem chtěl zachytit sněhovou bouři a další změny počasí, které by odrážely vnitřní změny v našem hrdinovi. To všechno nás zdrželo.