Nabízíme nejen hudební zážitek, říká dramaturg nového brněnského festivalu Pop Messe

Jak jste jako pořadatelé přestáli covidový rok?

Smutný rok a půl. Ale i tak jsme věřili a pracovali na různých variantách a možnostech, při kterých bychom byli schopni uspořádat první ročník festivalu Pop Messe. Časem jsme začali pracovat s variantou 2021 léto, a to ve dvou možných termínech. Souběžně jsme pracovali také s variantou indoor verze na podzim 2021. V průběhu loňského podzimu se nám také podařilo koncepčně vymyslet a narychlo zorganizovat dvoudenní online event Pop Messe live, kdy jsme odvysílali živá vystoupení výběru toho nejlepšího z tuzemské mladé scény. To nás hodně nakoplo a pomohlo dále nepodléhat totální skepsi.

Pop Messe je zcela nová položka na české festivalové mapě. S jakým záměrem a představou vznikl? A proč zrovna název Pop Messe?

Primární záměr byl od počátku nabídnout Brnu vlastní mezinárodní festival zaměřený na různé směry odvážné hudební pop kultury a paralelně vytvořit významnou platformu pro propojování umění s technologiemi, inovacemi, ekologií a sociálními tématy. Proč název Pop Messe? Je to název, který rezonoval v týmu nejvíce, který vystihuje naše ambice a cíle a zároveň je pro nás dostatečně hravý. Messe v překladu z němčiny znamená obřad nebo veletrh, oba výklady nám vyhovují. Slovo Pop věřím, že nemusím nijak do hloubky vysvětlovat. Jen doplním, že není zúženo na hudební žánr, ale prezentuje celou pop kulturu a že jsme jej vybrali i pro jeho libozvučnost.

Jak by měla vypadat cílová návštěvnická skupina vašeho festivalu?

Lidé s otevřenou myslí a s vírou, že kromě svých oblíbenců objeví také spoustu nové hudby na svém novém oblíbeném festivalu v centru Brna a že budou součástí počátku něčeho významného v kontextu celé střední Evropy.

Snažili jste se převést program loňského prvního neuskutečněného ročníku do letoška? Museli jste udělat nějaké dramaturgické kompromisy?

Celý dramaturgický plán a záměr se proměnil v sekvenci zhruba tří až čtyř různých velkých změn, škrtů a kompromisů. Téměř tři čtvrtiny programu se musely změnit a hlavně jsme museli program redukovat i kvůli kapacitním restrikcím, rozpočtovým škrtům a různým mezinárodním omezením. I tak se nám ale podařilo sestavit program, který reprezentuje jádro i primární směr, kterým se chceme vydat. Určitě nám chybí zastoupení spousty žánrů a národností, ale bohužel to v letošním roce bylo umění možného. Nicméně již teď jsme začali pracovat na Pop Messe 2022 a věřím, že se nám za rok podaří díky pestřejšímu programu a širšímu pojetí populární hudby ještě více rozšířit spektrum našich fanoušků.

Nabídne Pop Messe i jinou obsahovou náplň, nebo se plně soustředí na hudbu?

Jak jsem již zmínil, snaha nabídnout víc než jen hudební program je součástí našeho cíle, nicméně po tak obtížném roce a půl už víme, že se nám všechny naše nápady nepodaří při prvním ročníku zrealizovat v takovém rozsahu, jak jsme plánovali. Ale myslím, že i veškeré přesahy nad rámec hudby budou už letos zastoupeny důstojně. Již tento rok pomůžeme zasadit strom za každého návštěvníka, další část ze vstupného půjde na aktivity Sociálně nadačního fondu, přímo na místě se budou prezentovat i technologie. To vše nám dělá neskutečnou radost. Tuto mimohudební linku chceme do příštích, snad normálnějších, let propracovat ještě mnohem více. Věříme, že časem dostojíme i filozofii uhlíkové neutrality. Máme tedy na čem stavět, a jsem přesvědčen že do budoucna se návštěvník pobaví nejen hudbou, ale dostane, troufám si říct, mnohem širší festivalový zážitek.

Co konkrétně byste vy osobně čtenářům z letošního programu doporučil? Máte nějakého „černého koně“?

Já bych šel na vše. Udělali jsme maximum pro to, aby to bylo časově co nejvíce možné. Já se těším hlavně na ty nejmladší projekty v line-upu, a to jsou sinks, Post-hudba, Amelie Siba, Fvck Kvlt, Cashanova Bulhar nebo Beps n Johnnies. Z mezinárodních vod se budu snažit stihnout především koncerty Weval, Dorian Concept, Or:la, Modeselektor a Elena Colombi.