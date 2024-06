V tenatech básníkovy invence. Krása veršů Ivana Wernische ožívá na prknech Nové scény

Básník Ivan Wernisch (* 1942) je už dnes nepochybně klasikem a z žijících autorů s ním srovnat nelze nikoho.

Umělecky ani občansky se nikdy nezaprodal minulému režimu, zprvu lyrik, objevující křehké pevniny představivosti, pozvolna rozšiřoval svou tvorbu o notnou dávku absurdního humoru a nenadálých point, vynikl svými mystifikacemi, „překlady a překrady“, a jako editor nacházel perly ve spisech zapomenutých i přehlédnutelných literátů.

Jeho dílo se nevyznačuje pouze texty v řeči vázané, sympaticky provokuje i kratičkými příběhy či dramatickými miniaturami.

K jeho tvorbě se už před lety uchýlili divadelníci z libereckého Naivního (... a jiný Bedřich, 2003), zálibu ve Wernischových textech lze zaznamenat i u Arnošta Goldflama, ten v roce 2013 připravil pro brněnskou Husu na provázku inscenaci Kominické lodě? Ó, kdežpak aneb Kabaret Wernisch a zařadil také několik jeho literárních anekdot do své autorské inscenace pro Studio Ypsilon Let do nebe před dvěma lety.

Záhadná krajina

V nové Nebeského inscenaci se zprvu ocitáme v jakési podivné krajině, evokující kosmickou mrazivost i pozemskou konečnost. Válící se mlha halí nohy čtyř muzikantů v bílém, kteří budou po celou dobu produkce živě interpretovat hudbu Aleše Březiny.