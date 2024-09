VIDEO: Koncerty i přehlídka. Národní divadlo zahájilo sezonu na ostrově

Tradiční den na pražském Střeleckém ostrově zahájil další divadelní rok Národního divadla. Naše první scéna se zde pravidelně začátkem září schází se svými diváky, aby je pozvala na nadcházející sezonu. Program zpestřily ukázky z inscenací napříč všemi soubory a dále loutková Jabloňová pohádka či novocirkusové vystoupení Truet.

Již jedenáctým rokem je partnerem inscenací Národního divadla Pilsner Urquell, který pro diváky na Střeleckém ostrově připravil školu čepování s herci Národního divadla, jedním z nich byl například David Prachař.

„Škola čepování pro mne byla zajímavou zkušeností. Není to vůbec tak jednoduché, jak to od stolu vypadá. Moje hodnocení kvality čepovaného piva teď bude fundovanější,“ zhodnotil s úsměvem svou účast ve škole čepování Prachař.

Nové sezóně Národní divadla připil na zdraví také vrchní obchodní sládek Plzeňského Prazdroje Vojtěch Homolka. „Je pro nás ctí dlouhodobě podporovat jeden ze symbolů české kultury. A spolupráce je to dlouhodobá, trvá vlastně už více než 140 let. Navíc máme společný cíl - přinášet lidem jedinečné zážitky. Divadlo prostřednictvím skvělých herců a dalších umělců, my v pivovaru díky našim sládkům, kteří vaří plzeňský ležák z těch nejlepších surovin stále podle stejné receptury a z Plzně pak putuje do celého světa. Přejeme všem souborům Národního divadla v nové sezóně tisíce spokojených diváků,“ řekl sládek.

Večerní program pak ozvláštnily kapely Skety a Bengas a dále zazněla i hudba ze specifické inscenace Wernisch, která měla premiéru na úplném konci minulé sezony. Opera naší první scény pak v rámci programu pokřtila hudební album na základě jejího nastudování Janáčkovy opery Výlety páně Broučkovy.

Diváci si vedle programu mohli užít i odpočinek na lehátkách či obhlédnout módní přehlídku z kolekce NDup. Všechny předváděné kusy vznikly z recyklovatelných materiálů. Zájemci si pak ozvláštnili své vlastní oblečení pomocí sítotisku.

První premiérou nové sezony Národního divadla bude činoherní inscenace Takže asi tak, kterou do prostor Nové scény připravilo tvůrčí duo Janek Lesák a Natálie Strýčková Preslová společně s teenagery z dětských domovů. Premiéru má novinka 8. a 9. září.