Díky za každou novou nebojsu. Komiks dává prostor ženám, které měly odvahu stát si za svým

Ale vždycky se našly osobnosti, co šly dravě proti proudu, proti autoritě všeho druhu: rodičovské, školské, manželské, společenské, státní. A nejen „proti“, taky „za“. Za víc volnosti, rovnosti, bratrství, respektive sesterství. A někdy klidně i za cenu vlastního života. Tak by se dala ve zkratce shrnout víc než třísetstránková komiksová kniha s titulem Nebojsy, kterou vydalo nakladatelství Lipnik v překladu Sáry Vybíralové.

PÉNÉLOPE BAGIEUOVÁ: NEBOJSY Překlad Sára Vybíralová Lipnik, Praha 2020 (vyšlo 2021), 312 stran

Je to one-woman projekt: scénář i kresbu realizovala Pénélope Bagieuová, Pařížanka napůl z Korsiky, napůl z Baskicka, ročník 1982, usazená v newyorském Brooklynu. A realizovala víc než úspěšně. Začalo to celé v roce 2016 jako blog pod hlavičkou deníku Le Monde. Pak vyšlo třicet portrétních příběhů knižně ve dvou svazcích. Následovaly překlady do víc než dvacítky jazyků, prestižní Cena Willa Eisnera a filmová adaptace; třicetidílná animovaná série běžela předloni na kanálu France 5. Teď máme Nebojsy v češtině.

Nejsou samy: na podobném tematickém půdorysu zapracovaly nedávno Kateřina Tučková a Renáta Fučíková v titulu Hrdinky (2020). Tam je portrétů šedesát, od kněžny Ludmily po tenistku Martinu Navrátilovou. A je to spíš taková kolektivně ilustrovaná učebnice, komplementární příručka z dějin. Zatímco Bagieuová je vyloženě komiksová. V kresbě, typově blízko třeba Riadu Sattoufovi (Jednou budeš Arab) nebo Laetitii Corynové (Sexkomiks), je zábavná, s citem pro psychologii konkrétních postav, pro jejich osobnostní dispozice stejně jako momentální indispozice.

Vlastně už v kresbě (a tím spíš pak v jednotlivých scénářích) trochu polarizuje, vede realitou skoro pohádkový, romantický řez: na jedné straně zlo, na druhé dobro. Já proti světu. Nebojácná, emancipovaná žena proti všestranné a všetečné mužské nadvládě. Notabene žena často jiná, ať svou sexuální orientací, barvou kůže nebo mentálním, psychickým ustrojením. Naštěstí ideologie, která chce napravovat a převychovávat, trčí z té knihy minimálně, hlavní je tady příběh. Podaný s jasnou uměleckou i literární kvalitou.

Trochu zlepšit svět

Známých tváří potkáme v albu menšinu. Bagieuová portrétuje například sběratelku Peggy Guggenheimovou, spisovatelku Tove Janssonovou, nedávno zemřelou písničkářku Betty Davisovou, herečku z Machatého Extase a taky vynálezkyni Hedy Lamarrovou nebo revuální tanečnici Josephine Bakerovou.

Po jejich boku hrají svůj part třeba odvážná vulkanoložka, sesterské trio odbojářek z Dominikánské republiky, vousatá žena, advokátka whistleblowerů, afghánská raperka nebo „strážkyně majáku. Jejich životní příběhy zdůrazňují nejrůznější motivy, ale vždycky jde o nesobecký, nadosobní, reflektovaný zájem o víc než jenom hemžení na vlastním dvorku. Prostě o snahu pomoct druhým, a skrz ně pak sobě.

Díky za každou novou nebojsu

O snahu trochu zlepšit svět. Některé ty kauzy mají docela komický potenciál (třeba ta, kde má hlavní roli hollywoodská herečka, co hrála ty nejstrašidelnější čarodějnice), většina je ale tragická, a ještě tragičtější. Například nechutný blud, v němž žijí dodnes v Indii, pokud jde o manželství: stát se „manželkou“ totiž v tamějším reálu znamená prodej nezletilé holky do spárů monstra, co si z ní obratem vyrobí doživotní otrokyni a sexuální pomůcku.

Takže komiksové album jako výzva. Ne k přepisování, natož gumování vybraných úseků z dějin, jak se dneska s gustem nosí různě po světě, ale k hlubšímu poznání. K rozšíření povědomí o tom, co všechno před stoletím nebo ještě dekádou patřilo přirozeně pod hlavičku normality. Co bylo upíráno jedněm, aby z toho vulgárně profitovali druzí. Díky bohu za všecky ty nebojsy, co se proti tomu ozvaly. A Pénélope Bagieuová za to, že je svým komiksem připomněla. Víc takových!