‚Neexistují chyby, ale jen šťastné malé náhody.‘ Snímku o Bobu Rossovi se daří narušit jeho auru

Jeho televizní pořad The Joy of Painting (Radost malovat) do jisté míry nahradil stejně zaměřený pořad jeho předchůdce Billa Alexandera. Kde ale Alexander uplatňoval křik a zběsilost, tam to Ross zkusil s medovým hlasem (téměř šepotem) a lidským přístupem. Zabralo to.



Rychlý štětec

Magická plátna ve studiu vznikala technikou alla prima, kdy se barva nanáší na ještě nezaschnuté předchozí vrstvy barev. To sice vyžaduje rychlý štětec, ale Rossovi to umožňovalo v délce jednoho dílu, tedy zhruba dvaceti minut, namalovat od základu nádhernou zimní krajinu, majestátní pohoří nebo hluboký hvozd.

BOB ROSS: ŠŤASTNÉ NÁHODY, ZRADA A CHAMTIVOST (Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed, USA, 2021)

K vidění na: Netflix Žánr: dokumentární Režie: Joshua Rofé Produkce: Joshua Rofé Kamera: Ronan Killeen Hudba: H. Scott Salinas Hrají: Bob Ross

Z The Joy of Painting se stal světový hit i díky Anette a Waltovi Kowalským. Manželé spolu s Rossem založili firmu Bob Ross Inc., pro niž byl pořad vlajkovou lodí. O konkrétním dění za kancelářskými dveřmi se toho příliš neví, jak ostatně ukazuje i dokument. Malíř však měl být s Kowalskými zadobře, dokud se ovšem nezačaly utahovat otěže kvůli financím, tehdy nastávalo období hádek.



Snímku se do určité míry daří narušit Rossovu auru jakožto příkladného otce a amerického občana. Byl si dobře vědom obdivu svých fanynek a na četných turné a besedách se ho v hotelových pokojích neštítil zúročit, ačkoliv byl sám ženatý. Milostný poměr měl mít za zády jejího manžela i s Anette Kowalskou.

Ross byl celý svůj život vášnivým kuřákem. Při malování používal na barvy velké množství ředidla, a když štětec boucháním o stojan plátna zbavoval přebytečné kapaliny, vdechoval jeho částečky. Zemřel v roce 1995 na rakovinu mízních uzlin v pouhých 52 letech. Před svou smrtí přepsal všechna práva Bob Ross Inc. na Kowalské.

Utajená smrt

Právě po umělcově smrti měli Kowalští naplno a bez skrupulí rozjet mašinerii na peníze, kterou jim poskytovalo slavné jméno. Podle dokumentu „peklo“ začalo už tím, že se manželé snažili Rossovu smrt utajit i před jeho přáteli, takže na obřad téměř nikdo nepřišel.

Film Bob Ross: Šťastné náhody, zrada a chamtivost je z jedné poloviny poutavou biografií snad největšího moderního propagátora malířství, z druhé poloviny pak bahnem vypočítavosti a hyenismu, jehož hlavním a nedobrovolným svědkem je malířův syn Steve Ross, taktéž malíř a kdysi častý host v The Joy of Painting, jenž podle svých slov od Kowalských nikdy neviděl ani dolar.

Slabinou příběhu je rozhodně absence nestrannosti. Ačkoliv divák nemá důvod nevěřit svědectvím Johnatana Rosse, sami Kowalští, dnes již důchodci velmi pokročilého věku, odmítli pro film cokoliv komentovat. Poslali jen dopis s lakonickým sdělením, že pokud bude poškozena pověst Bob Ross Inc., celá záležitost poputuje k soudu. Divák tedy vidí jen jednu verzi problému. Ta mu sice zvedá mandle, ale pohled druhé strany znatelně chybí.



Dnes už firmu Bob Ross Inc. vede dcera manželů Kowalských Joan. Po premiéře v oficiálním vyjádření uvedla, že filmaři nekomunikovali jasně své záměry, proto se jim nedostalo žádných odpovědí. Film má proto být účelově nakloněn ve prospěch Steva Rosse. Je pak na každém divákovi, aby k dokumentu přistupoval s rezervou a na základě zhlédnutého díla si udělal vlastní obrázek.

Ačkoliv Bob Ross v Česku příliš znám není, jeho odkaz je nesporný. Je o to výraznější, že svou druhou vlnu popularity zažil v posledních letech díky videím na serveru YouTube. Volně přístupné záznamy jeho pořadu sbírají miliony zhlédnutí. Touha malovat a vytvářet krásu přetrvává. Chyby neexistují.