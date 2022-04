Nejen Cave, Beck a Underworld. Metronome Prague představí další zajímavá jména. I z Česka

Potvrzenými hlavními hvězdami jsou australský zpěvák Nick Cave se skupinou The Bad Seeds, klasici elektronické hudby Underworld a americký zpěvák Beck. Festival zahájí hned ve čtvrtek ukrajinská kapela Go_A. Ta svou zemi loni reprezentovala úspěšně na Eurovizi. „Kapela, která hraje elektronickou hudbu ovlivněnou východoevropskými folkovými motivy, nás sama oslovila. Dostala se až do finále Eurovize, kde v posledních letech uspívají kvalitní hudební projekty. Co je ale důležité: V tuto chvíli nelze přehlížet situaci na Ukrajině. Proto jsme se rozhodli GO_A pozvat a po dlouhé pauze to budou oni, kdo zahájí několikrát přesouvaný pátý ročník Metronome Prague,“ řekl jeden z organizátorů David Gaydečka.

Diváci se mohou nově těšit také na jedno z nejaktuálnějších a nejvýznamnějších jmen britského rapu a grimu, raperku Flohio. „Pátý ročník Metronome Prague otevírá svůj program novému žánru, hip hopu. Umělkyně s nigerijskými kořeny již několik posledních let bortí pravidla této scény. Pozornost na sebe strhla poprvé v roce 2016 svými nemilosrdnými texty songů debutového EP Nowhere Here,“ láká na koncert Gaydečka a dodává, že diváci by si neměli nechat ujít ani nově oznámenou zahraniční kapelu na programu, poprockové Balthazar z Belgie nebo anglické altpopové duo Oh Wonder, které patří ve svém žánru k nejpopulárnějším skupinám.

Přímo ze slavných Abbey Road Studios a s novým albem na Metronome Prague dorazí britská kapela Sunnbrella, jejímž frontmanem je syn Mekyho Žbirky David. „Festival bude naše první velká akce s novou deskou. Je super, že premiéra tak bude vlastně doma,“ prozradil David Žbirka, který do Prahy přiveze sluncem vybledlou a beatem poháněnou melancholickou hudbu.

Dan Bárta s Alicí a Marpo & Troublegang na Výstavišti odehrají speciální výroční koncerty. Alice ke třiceti letům od založení, Marpo pak k připomenutí první dekády na scéně. „Metronome Prague je mladý festival a Alice stará kapela. I pamětníci mají svá neoddiskutovatelná práva a je bezva, že s nimi takový festival počítá,“ říká Dan Bárta. Podle Marpa chystá jeho Troublegang na Výstaviště v rámci svého vystoupení k 10. narozeninám od vzniku svého projektu hudebně i vizuálně unikátní show. „Lidé se mohou těšit, že je vtáhneme do louisiánských bažin,“ naráží Marpo na americké hudební styly, kterými v posledních letech obohacuje vlastní hudbu.

Mig 21 s Jiřím Macháčkem si přivezou na Metronome Prague šedesátičlenný Orchestr Národního divadla s dirigentem Jaroslavem Kyzlinkem. Jejich fúze nazvaná SymfoMIG bude jedním z vrcholů sobotního programu na Křižíkově fontáně. Historie projektu započalo vysílání koncertu Národ sobě – Kultura tobě. Ten uspořádal tým festivalu Metronome Prague ve spolupráci s Českou televizí v Národním divadle v době nejtužšího lockdownu. „Spolupráce kapely Mig 21 a souboru Národního divadla byla vůbec tou nejradostnější ze všech. Mašinerie příprav je v pohybu. Je jasné, že půjde o jeden z nejunikátnějších festivalových koncertů letošní sezóny. Lze očekávat nejen hudební zážitek, ale také scénář, který neopomene humor typický pro Jiřího Macháčka,“ přiblížil pozadí projektu David Gaydečka.

Předprodej vstupenek na Metronome Prague 2022 je spuštěn na www.metronome.cz. V prodeji jsou kromě standardní i podporovatelské kategorie, ve kterých za vyšší příspěvek na restart festivalu získají zájemci navíc také nejrůznější hudební a festivalové dárky a další zážitky.