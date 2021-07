Malá noční hudba slov. Největší síla spisovatele Ishigura je do detailu propracovaná psychologie

Mohlo by to připomínat nějakou normalizační estrádu či její následovnici z 90. let. Umělec na pódiu dostane přímo od diváků několik slov a má za úkol z nich během vymezeného času vytvořit báseň nebo text písničky. Miloslav Švandrlík či Jan Vodňanský si s takovým úkolem poradit dokázali – někdy lépe, jindy hůře, ale pokaždé celek držel pohromadě a byl více či méně vtipný.



A teď si představte, že by podobný úkol dostali spisovatelé. Samozřejmě by jim nestačilo několik minut v zákulisí během představení, museli by na to mít mnohem víc času. Jak by asi vypadal výsledek?