„Jsme tady zbytečně přecitlivělí,“ říkával polský herec Jerzy Stuhr. Rád se dotýkal témat, která dráždila

V roce 2005 přijel na divadelní festival Setkání/Stretnutie ve Zlíně a představil se zde i jako režisér. Se souborem Starého Teatru z Krakova přivezl jednu z posledních her Sławomira Mrożka Velební, napsanou v roce 1996 v Mexiku.

Stuhr začal ve Starém Teatru hrát již v dobách svých divadelních studií a byl zde od roku 1971 v angažmá. Mrożkova hra líčí „konkurz“ na faráře v Nové Anglii.

V průběhu děje se vrší bizarní a crazy momenty a postavy se dotýkají intolerance, feminismu, terorismu, korupce či sektářství. Zápletka byla solidně vystavěná a Stuhrova režie měla smysl pro přesné načasování, rytmus dialogů i překvapivé pointy v závěru.

Podle Stuhra Mrożek uměl léčit polské komplexy, protože se nebál pohlédnout okem satirika na dvě velká polská tabu – židovství, potažmo holokaust, a církev.

„Obdivoval jsem film Roberta Benigniho Život je krásný. Režisér dokázal téma holokaustu pojmout jako nádhernou grotesku, všemu se vysmát. To přece také osvobozuje, ale u nás by to nebylo možné, jsme asi až zbytečně přecitlivělí,“ řekl tehdy ve Zlíně a přiznal, že inscenaci v Polsku kladně přijali především mladí lidé, starší generace byla pobouřena.

Skoro by se dalo říct, že Stuhr měl často co do činění s tématy, která se později stala nesmírně aktuálními a dráždivými, možná i proto, že celkově ubylo tolerance.

Vzpomeňme na polskou inscenaci Prokletí režiséra Olivera Frljiće z Teatru Powszechného ve Varšavě, která hostovala v Praze. Ve své domovině budila emoce a tvůrce vyšetřovala prokuratura.

Také šlo o silnou kritiku církve jako v Mrożkovi, ale ten tehdy prošel v klidu. A podobné to bylo i s tématem filmu Sexmise z roku 1983, kde Stuhr hrál hlavní roli.

Když jsme se tehdy ve Zlíně sešli při rozhovoru, vzpomínal na film s láskou, připomněl, že lidé jej vnímali jednoznačně, ale nikdo proti němu nezakročil, komunisté už to nestíhali.

Už tenkrát říkal, že muž jako ohrožený druh, o kterém rozhodují ženy, je situace, která už nastala. A dodal, že když sedí na přijímacích zkouškách na divadelní fakultu, někdy ani nejde složit ročník, protože talentovaných dívek je převaha, zatímco o chlapce je nouze.

Setkání s ním bylo velmi příjemné, byl, jak se říká, ze staré školy, pravý polský kavalír, pro kterého je samozřejmé ženě políbit ruku a chovat se galantně. A rozený vypravěč, zábavný a inteligentní a vzdělaný šarmér.

Rodák z Bílska-Bělé vystudoval nejprve na Jagellonské univerzitě v Krakově polonistiku a pak herectví na Vysoké divadelní škole Ludwika Solskiego. Ve Starém Teatru debutoval rolí Verchovenského v Camusově dramatizaci Dostojevského románu Běsi v režii Andrzeje Wajdy.

V následujících letech zde ztvárnil řadu hlavních rolí. K nejslavnějším patří Vysockij v historickém dramatu Stanisł awa Wyspiańského Listopadová noc nebo Hamlet.

Hodně pracoval s režisérem Konradem Swinarským a Jerzym Jarockým. Po roce 1990 v divadle též režíroval a herectví i vyučoval, stal se dvakrát rektorem Divadelní akademie v Krakově. Popularitu mu přineslo moderování televizního cyklu Spotkania z balladą a pak i úspěšné filmy.

Ve filmu pro něj byli zásadní režiséři Krysztof Kieślowski a Juliusz Machulski. S Kieślowským se poprvé setkal při natáčení jeho celovečerního debutu Jizva a považoval se za jeho žáka a učil se od něj základy filmového řemesla.

Stuhra netrápilo, že je vnímaný jako komediální herec. Tvrdil, že herec nikdy není pánem svého osudu, všechno záleží na tom, jaké dostane nabídky a zda je přijme, nebo ne – podle toho se kariéra vyvíjí.

„Začátkem 80. let jsem točil snímky, pro které se později ujalo označení filmy morálního neklidu. Ta práce nás naplňovala, byli jsme intelektuálně rozhořčení a vedli jsme dlouhé diskuse. Jenže já jsem kromě toho miloval humor, a to v jakékoliv podobě.

V mládí jsem vystupoval v kabaretu, takže bylo příjemné vrátit se. Dnes se mi zase zdá, že už si nikdo ani nepamatuje, jak seriózní herec jsem byl. S režisérem Machulským jsme se výborně bavili, nakonec jsme psali i scénáře společně.“

Od 90. let začal být úspěšný v evropském měřítku a pracoval v zahraničí, hlavně v Itálii, kde dostal první nabídky už o desetiletí dřív.

„Měl jsem krizi, říkal jsem si, že musím nějak překročit jazykovou bariéru, protože mě štvalo, že to, co dělám, má tak omezený dosah. Záviděl jsem manželce, která je hudebnice, že se může vyjadřovat svobodně.“

A do toho přišly nabídky z Finska a z Itálie. V Pontedere totiž jednu dobu pracoval Grotowski a polsko-italské kontakty tam pořád fungovaly. Nabídky se pak opakovaly. Ostatně Velebné uvedl ve světové premiéře v roce 2001 v Janově.

Itálii si zamiloval, ve Zlíně mi říkal, že ale stejně čerpá energii z Polska. „Kolikrát už jsme si se ženou říkali, že se doma vykašleme na hloupé politiky, kteří nás pořád rozčilují, všechno prodáme a koupíme si domek na Sardinii. Pak si ale uvědomíme, že bychom tam byli sami. A tak zůstáváme raději tady v tom blázinci,“ konstatoval.