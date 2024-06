„Za celou dobu, co já pamatuji, nevybral do souboru blbce.“ Jan Schmid byl principál, inspirátor, šaman

Jan Schmid a jeho Ypsilonka, to byl jeden z mimořádných úkazů českého divadla 20. století, jak připomíná teatrolog Jan Dvořák. Schmidovo dílo představuje skutečně ucelené divadelní uvažování, jeho autorské divadlo mělo vytříbený styl a on byl nejenom režisérem inscenací, ale i jejich iniciátorem, autorem, člověkem, který vše neúnavně posouval dopředu. O své divadlo se staral do roztrhání těla a nastavoval za ně kůži v časech málo příznivých.

Rozsah činností Jana Schmida byl úctyhodný a všechny ovládal na prvotřídní úrovni, kromě jiného stvořil celý výtvarný styl Ypsilonky a vnímal ji jako jednotný umělecký prostor, byl i dramatikem, hercem, hudebníkem, pedagogem.

Byl jednou z několika vůdčích osobností českého divadla minulého století, kterým se podařilo založit s generačně spřízněnými kolegy studiové autorské divadlo, vymyslet jeho tvůrčí metodu.

Ovšem naprosto unikátní bylo, že tuto poetiku udržel při životě a rozvíjel ji déle než půl století, a ještě jí infikoval následovníky. To je na jednoho člověka úctyhodný výkon.