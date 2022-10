Nepodceňujte staré muže. Napínavá série Starej chlap od samého začátku překvapuje

/SERIÁL NA VÍKEND/ Jeff Bridges dělá divákům už téměř čtvrt století radost coby neakční hrdina filmu The Big Lebowski. Z tohoto hlediska je jeho nejnovější role trochu paradoxní: poté, co překročil sedmdesátku, exceluje jako nezdolný a extrémně nebezpečný zabiják. Jde mu to ovšem skoro stejně dobře.