Neuvěřitelných 45 let na scéně. Jablkoň vzpomíná novým klipem na své začátky

Písnička Linka důvěry patří k těm úplně prvním a Jablkoň si k narozeninám „experimentálně“ nahrála její novou, vzpomínkově nostalgickou verzi. Hudbu na původní text Zuzany Wirthové složil Michal Němec, videoklip natočil Dušan Krejdl.

Jablkoň má na svém kontě několik tisíc vystoupení doma i v zahraničí, víc než dvě desítky alb plných autorských písniček, spolupráci s mnoha muzikanty, orchestry včetně těch symfonických, s filmaři, divadelníky. „Ale jsou to také nekonečné kilometry, pár bouraček a odepsaných aut, tu a tam nějaká ta ‚ponorka‘, smutky i radosti. To všechno a mnoho dalšího se stalo a uložilo do vzpomínek,“ říká frontman kapely Michal Němec.

„Říká se, že člověk je v pětačtyřiceti na vrcholu sil a schopností, tak to tak nechme i pro Jablkoň, prostě kapela v nejlepších letech,“ dodává Němec, který je jako jediný ze současné sestavy pamětníkem prvních krůčků kapely. Ostatní postupně přicházeli a odcházeli, takže Jablkoň pomalu stárla a zároveň mládla až do „zralé“, možná folkové, ale třeba i jiné, v každém případě nezaměnitelné přítomnosti.

Když se před čtyřiceti pěti roky v panelákovém bytě v Praze na Novodvorské začala scházet partička tří hudebních nadšenců, hrály se a zpívaly v podstatě normální folkové písničky. Většina z nich se o dvacet let později dostala i na CD, ale dávno před tím, vlastně ještě v začátcích se folk jaksi samovolně vytratil a zrodila se alternativní, experimentální, nezařaditelná, prostě podivná kapela Jablkoň.

V roce 1989 byla Jablkoň už zavedenou zvláštností folkových, rockových i jazzových akcí a náhlý pád železné opony jí přímo vystřelil do světa, kde bylo novátorství a originalita velmi ceněné a žádoucí.

V následujících patnácti letech kapela projezdila a prolétala půl světa. Přirozeným následkem takové nálože byl pozvolný útlum a částečný rozklad, po kterém ovšem nepřišel konec, ale proměna. V kapele se objevili noví muzikanti a Jablkoň se vrátila ke kořenům. Ke starým písničkám přibývaly další a k Jablkoni přibývaly i další Jablkoně: folková Malá lesní, rocková Velká polní a také experimentální až vážnohudební Jablkoň a Svěcený či Symphonic Jablkoň atd.

Jablkoň v současnosti hraje ve složení: Michal Němec (zpěv, kytara) Marie Puttnerová (zpěv, perkuse), Martin Carvan (kytara), Johnny Judl (baskytara, el. kytara), Petr Chlouba (bicí, perkuse).