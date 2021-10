‚Nevěřím ti‘. Kapela The Silver Spoons vydala nový vztahový protestsong

„Malovali jsme se máminejma šminkama, pózovali před zrcadlem s tenisovejma raketama a poslouchali kazety tajně až do noci“, vzpomíná frontman kapely The Silver Spoons Augustine Dunn na to, jak si před dvaceti lety se svým kamarádem Ulyssesem Wellsem v malé francouzské vesničce poblíž Bourges hráli jako sedmiletí chlapci na rockové hvězdy. Již tam se podle něj začal psát příběh písničky „Don’t Trust You“, která tento týden vyšla.

Cesty Augustina a Ulysse se ale poté rozešly. Augustine se přestěhoval do Čech a Ulysses do rodné Anglie. Staří kamarádi se znovu setkali po letech v Anglii. Tou dobou už jako etablovaní muzikanti. The Silver Spoons mají za sebou například úspěšný singl v produkci Jonnyho Anděla „He’s Got My Money Now“, na kterém se mimo jiných podílel i producent The Rolling Stones Danny Saber, zatímco Ulysses objel Evropu s britskou kapelou Bastille nebo Lewisem Capaldim.

„Během mojí návštěvy procházel Ulysses těžkým rozchodem s přítelkyní a já jsem si tam připadal jako bezrukej. Všechno se změnilo, když jsem navrhl, že si spolu zahrajem. Téměř okamžitě vznikl takovej vztahovej protest song,“ směje se Augustine.

Frontman kapely The Silver Spoons Augustine Dunn

Don’t Trust You znamená v češtině „Nevěřím Ti“ a i celý text písně vypráví o pocitu nedůvěry vůči milované osobě. „Když přijel z Anglie a ukázal nám demo téhle písničky, tak nás to všechny hned nadchlo. Ihned jsme si k tomu s Augustinem sedli a vepsali do toho spolu i naše vlastní zážitky z minulosti,“ uvádí klávesák kapely Dimitrije Maksimovič, který je spoluautorem textu písničky a scénáře videoklipu.

Setkali se po letech

Cesty Augustina a Ulyssese se opět setkali při natáčení videoklipu k novému singlu. Pod taktovkou režiséra Ondřeje Urbance hraje Ulysses záporáka, který svede dívku Augustina na jeho vlastním koncertě. Zpěvák na to reaguje symbolicky přemrštěně ve stylu filmů Quentina Tarantina nebo Roberta Rodrigueze.

„Dlouho jsme netočili žádný klip a tak jsme si řekli, že si to užijeme, a jaký natáčení si užijete víc než to, na kterém lejete litry kečupu a střílíte po sobě umělejma samopalama?“ dodává potutelně Augustine.



Poslední rok strávila kapela dokončováním alba a vystupováním před kamerami rádia Evropa 2 v jejich The Silver Spoons Show. Zábavní pořad z kapelní dodávky hostil celkem patnáct českých celebrit a na sociálních sítích jej shlédlo přes 2 miliony diváků. The Silver Spoons jsou česká indie-popová hudební skupina z Prahy, aktivní již osm let. Na konci roku 2018 vydali již zmíněný singl „He’s Got My Money Now“, kterým se skupina zapsala na české hudební scéně.

Od té doby The Silver Spoons vydali další dva singly (I Need a Woman a Brain Issues), které se rovněž dočkaly solidního úspěchu. The Silver Spoons zvítězili v anketě Žebřík jako Objev roku 2018 či v cenách OSA za Nejúspěšnějšího mladého autora, získali 3 Nominace na Hudebních cenách Evropy 2 včetně Kapely roku 2020 a mají na kontě rekordních 15 vítězství v řadě v hitparádě stejnojmenného rádia. Písně The Silver Spoons zní pravidelně na Fajn Radiu, Expres rádiu nebo v televizi Óčko. Díky chytlavým melodiím a rodné angličtině zpěváka Augustina Dunna jsou The Silver Spoons považováni za jednu z velkých nadějí exportu české hudby do zahraničí.