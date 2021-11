Nikdo by mě neměl vnímat jen jako pohodáře, jsem dost nervózní člověk, jsou i depky, řekl Miro Žbirka

Meky Žbirka, fenomenální muzikant s britskou a slovenskou krví, působil vždycky jako džentlmen, slušňák s brejličkami, kterému byste bez obav svěřili svou dospívající dceru. Ostatně nejvíc se prý odvázal, když jednou při vystoupení spadl do orchestřiště. A tento „nemoderný chalan“, který svou největší slávu zažil, když v roce 1982 porazil Karla Gotta a jako první Slovák získal Zlatého slavíka. V roce 2019 oslavil čtyřicet let na hudební scéně.

Původně jsme se měli sejít na přelomu března a dubna, bezprostředně poté, co získal hudební Cenu Anděl za své zatím poslední, kritiky oceňované Double Album. Jenže nejdřív nebyl ve formě on, pak zase já. A tak jsme teď začali, jak jinak, přetřásat doktory, i když nás Katka Žbirková napomínala, že ztrácíme čas. „A proč bychom nemohli mluvit o doktorech? takový rozhovor jsem ještě nikdy nedal,“ nadchl se hned zpěvák, který to s publikem umí jako málokdo a díky němuž, jak tvrdí Marek Eben, Češi ještě nezapomněli slovenštinu.



LN: A jaký by podle vás měl být dobrý doktor?

Jedna Britka mi kdysi řekla, že doktor má být znalý a milý. Patrně použila slovo polite. Britové tohle slovo učí děti odmala, už ve školní třídě jim pověsí heslo Politeness is important (Je důležité být slušný). Zatímco když já byl dítě, viselo nám tam Lenin věčně živý nebo Se Sovětským svazem na věčné časy. Mně byl ten britský slogan vždycky sympatický, měl jsem o tom až takové romantické představy. Ale můj kolega Pete Brown, který mi dělá anglické texty a británii vidí trochu jinak, protože tam prožil celý život, mě vyvedl z omylu: „to si neidealizuj. to vymysleli britští aristokrati, aby se ti dole k nim chovali uctivě.“ Ostatně ke slovu polite nemáme v češtině úplně adekvátní výraz.