A znovu se bude konzumovat žába. Na co láká festival francouzského divadla v NoDu?

„Hlavní letošní inscenací je Blok – divadlo zvukových objektů pro děti od tří let, které vypráví příběh městského vesmíru, jeho zvuků a světel,“ říká ředitelka festivalu Natálie Preslová Strýčková. Základem inscenace režisérky Céline Garnavaultové je systém navzájem propojených reproduktorů (navržených a zkonstruovaných sound designerem Thomasem Sillardem), který tvůrcům umožňuje pracovat se zvukem jako s materiálem a je nekonečným důvodem k tomu si hrát. Bloky ovládá během představení sama herečka, která ve spolupráci se zvukařem a osvětlovačem vytváří symfonii zvuků, pohybů, materiálů a různých tváří města.

Festival rovněž nabídne čtyři divadelní skici a chybět nebude ani doprovodný program, který se odehraje i na střeše Divadla NoD. „Dlouhodobě se zaměřujeme na to, abychom z Francie do českého prostředí přivezli témata a formy, které jsou tady méně zastoupené nebo úplně opomíjené. Letos se nám to, myslím, povedlo nejen díky inscenaci pro děti, ale také jsme se soustředili na texty o ekologii a ženských právech,“ říká dramaturgyně.

Režie čtyř divadelních skic, které dosud nebyly přeloženy do češtiny, se ujme čtveřice tvůrců. Daniela Špinar uvede hru (nejen) o přežraném leguánovi Nebraska autorky Sophie Merceronové. Podle festivalu jde o moderní variaci na dramatiku klasické americké generace, v níž autorka mísí poetický jazyk s drsnou realitou, lidskou pudovost s kultivovaností a krásou.

Josefína Formanová nastudovala absurdně laděnou hru belgické autorky Mireille Baillyové Odchod, která rozebírá právo na jinakost na pozadí široké škály všech možných bizarností v rodinných vztazích. Příběh značky La Chiquita spojený se zotročováním původních obyvatel, korupcí a financování teroristických skupin zachycuje dokumentární text Banana (and kings) Julie Timmermanové pod režijním vedení Marty Hermannové. Braňo Mazúch připraví sugestivní výpověď o vysvobození s názvem Gloria Gloria dramatika Marcose Caramés-Blanca.

Program nabídne také fiktivní přednášku francouzské herečky a režisérky Morgane Lory s názvem Skončit s maškarádou. Má jít o lecture performance o herecké profesi pohledem gender studies. Lory zde ironickým způsobem líčí postavení herečky od počátku divadla dodnes a analyzuje rozpory, které tato profese přináší, a to v různých podobách. Pro speciální pražské uvedení této performance si Morgane Lory přizvala českou herečku Karlu Spolaak Hospodářskou.

Divadlo doplní doprovodný program s hudbou či česko-francouzskou konverzací pro začátečníky. Vstupenky na festival je možné koupit přes portál GoOut. Projekt vznikl v roce 2015 a vyplnil prázdné místo, pokud jde o intenzivní kontakty se současnou francouzskou divadelní kulturou, jeho snahou je i objevování nových textů frankofonních autorů.