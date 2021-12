Nová dvojka na trhu. Služba Amazon Prime Video v Česku přeskočila HBO GO, nabrala více předplatitelů

Ve třetím čtvrtletí (1. července - 30. září) roku 2021 měla na českém trhu streamovacích služeb největší podíl služba Netflix (43 %), za ní nově Amazon Prime Video (20 %) a na třetím místě HBO GO (19 %).

V předchozím čtvrtletí byla na druhém místě HBO GO s 21 %. Amazon Prime za ní se svými 16 % citelně zaostával.

Podíl streamovacích služeb na českém trhu ve třetím kvartálu (1. července - 30. září) letošního roku.

Amazon Prime Video je také jediná služba, která ve třetím čtvrtletí svůj celkový podíl navýšila a to hned o 9 %. Pokud by se ale dalo tvrdit, že služba Prime Video posílala na úkor někoho, pak by tím musela být služba Netflix. Ta totiž za stejné čtyři měsíce zhruba o 9 % spadla.

Vývoj podílu na českém trhu po měsících od ledna do konce září.

Monitorovací služba JustWatch funguje ve více než padesáti zemích včetně České republiky. Jde také o katalog jednotlivých produktů streamovacích služeb.