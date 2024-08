Kapela Oasis se vrací na pódia. Příští rok se vydá na koncertní turné

„Zbraně utichly. Hvězdy jsou v rovnováze. Velké čekání skončilo. Přijďte se podívat. Televize tohle vysílat nebude.“ Tak zní první společné prohlášení znovusjednocených Oasis. Bratři Liam a Noel Gallagherovi jsou připraveni společně stanout na pódiu.

Britská média poukazují na to, že jde o víc než jen o reunion skupiny, jde také o bratrské smíření. Na jak dlouho je samozřejmě otázka, mezi frontmanem Liamem a kytaristou Noelem, skladatelem drtivé většiny repertoáru Oasis, to vřelo vždy. Jejich napjatý vztah eskaloval v roce 2009 rvačkou v zákulisí, po níž Noel skupinu opustil.

Zatím kapela oznámila termíny turné ve Velké Británii a Irsku. V červenci je čekají dvě vystoupení v Cardiffu, poté v rodném Manchesteru, v srpnu budou následovat koncerty v Londýně, Edinburghu a Dublinu. Vydat by se ale Oasis měli i na další kontinenty mimo Evropu.

Spekulace o návratu Oasis zesílily v loňském roce, kdy Noel Gallagher v rozhovoru pro BBC Radio Manchester připustil, že by teoreticky mohl zapomenout na sváry a najít s bratrem Liamem znovu společnou řeč.

„Nikdy neříkejte nikdy. Musela by tomu předcházet opravdu výjimečná shoda náhod, čímž nevylučuju, že k ní nedojde,“ prohlásil.

Takto na Twitteru zareagovala druhá strana, tedy Liam: „“Volal mi brácha a škemral o odpuštění, Bůh mu žehnej. Mám se s ním sejít, nebo ho poslat do pr...?“.

Návrat na pódia je ideálně načasovaný, v pátek 29. srpna uplyne přesně třicet let od vydání albové prvotiny Definitely Maybe, který odstartoval oasismánii. Ve Velké Británii šlo o nejrychleji prodávaný debut všech dob a celosvětově se desky prodalo na osm milionů kopií.

Výborně si vedl i následující počin (What’s the Story) Morning Glory? z roku 1995 s hity Wonderwall, Don’t Look Back In Anger nebo Some Might Say, který byl v roce 2010 vyhlášen nejlepším britským albem čtvrtstoletí.