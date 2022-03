Situace se týká nás všech. Je nezbytné, aby se k ní vyjádřili i filmaři, říká režisér Okupace

Lidovky:cz: Jak jste si užil předávání Českých lvů?

Užil, ale bylo to dlouhé a je trochu náročné ty víc než dvě hodiny v sále přečkat.

Lidovky:cz: Okupace získala nakonec tři sošky, k tomu má čtyři Ceny české filmové kritiky a díky těmto oceněním a nominacím získala druhou šanci i u diváků, kteří ji většinou minuli, když měla v srpnu premiéru v kinech. Překvapil vás tento vývoj?

Beru to jako zázrak. Okupace měla celkem pohnutý osud, z naprostého outsidera odsouzeného k tomu, aby ho nikdo neviděl, se díky Cenám kritiky znovu dostala do kin a mezi lidi. Letní distribuce byla v podstatě nulová. Sám moc nevím proč. Distributorem byl Bontonfilm, nicméně film neměl skoro žádnou propagaci.

Lidovky:cz: Udílení Českých lvů ovlivnila válka na Ukrajině, během ceremonie zaznělo několik odsudků ruské agrese. Mají se podle vás filmaři vyjadřovat k politice?

Na umělce se v tomhle ohledu klade velký důraz, možná proto, že třeba herci jsou hodně vidět. Nejsem si jistý, jestli je účelem umění komentovat politické události. Ale samozřejmě v situaci, jaká teď nastala, je asi nezbytné, aby se k ní vyjádřili i filmaři, protože se týká nás všech.

Lidovky:cz: Určitě se týká ukrajinského herce Alexeje Gorbunova, který v Okupaci hraje ruského vojáka. Víte o něm něco?

Asi před šesti dny jsme od něj dostali zprávu, že je v pořádku, psal: Sláva Ukrajině! Čeští lvi by byla ideální platforma pro to, abychom Alexeje zmínili, ale neměl jsem šanci dostat se na pódium. Doufám, že žije a že to všechno dobře dopadne.

Lidovky:cz: Okupace se dá zčásti brát jako politický film, i když politika v ní nehraje hlavní roli. Souhlasíte?

Ač jsme to nezamýšleli, politika se do Okupace samozřejmě dostává, díky historickému kontextu jejího děje. Ať chceme, nebo ne, nějak tu dobu hodnotíme. Primárně ten film politický ale není.

Lidovky:cz: Přesto snímek reflektuje dvě totality. Divadlo, kde se vše odehrává, zrovna uvádí hru o Fučíkovi, která mytizuje naše chování v těžké době, chování herců po konci inscenaci naopak demytizuje představy o českém odporu za normalizace.

Doba druhé světové války je jakousi paralelou toho, co se stalo po roce 1968. Okupace je ale především studií toho, jak se člověk zachová v určité situaci. Že se odehrává v kontextu událostí po roce 1968, se nabízelo. Vycházeli jsme totiž z historky právě z této doby. Možná je to i dané tím, že jsme sami vyrůstali v 80. letech. Mě ta doba nezajímá, ale už tím, že jsem se v ní narodil, mě nějak poznamenala a v Okupaci se s tím nejspíš nějak po svém vyrovnáváme. Jde o náš pohled na tu dobu, a tím asi boříme nějaké stereotypy, které o ní panují.

Lidovky:cz: Setkal jste se s rozdílnými názory na film podle věku a zkušeností diváků? Nebo podle toho, zda se na něj dívají nyní, kdy na Ukrajině probíhá jiná okupace?

V poslední době Okupace nabyla bohužel nebývalé aktuálnosti, až nám lidé říkali, že ty Lvy musíme sesbírat všechny. Když jsme ten film dělali, říkali jsme si, pro koho vlastně bude. A mysleli jsme si, že mladí lidé ho možná ani nepochopí. Takže mě překvapilo, že mladí ho pochopili tak, jak jsem zamýšlel, zatímco starší generace ho vzala jako útok proti sobě. Lidé, kteří v té době žili, se ohrazovali, že takhle to nebylo nebo že do takového chování byli dotlačení a neměli jinou šanci.

Lidovky:cz: Zajímavé, že film vzali tak osobně, když mu jeho výrazná výtvarná stylizace přidává na atmosféře bezčasí.

Mám pocit, že právě i v míře té stylizace člověk rozpozná, že tam jde o obecnější věci. Určitě jsme se v Okupaci nechtěli do někoho strefovat. Přesto to tak hodně lidí bralo.

Lidovky:cz: Výtvarnou stylizaci snímku kritici rádi přirovnávají k Lynchovi. Jak moc je tato inspirace vědomá?

Myslím, že to spojení vzniklo jen díky té červené oponě, kterou jsme přidali na natáčení jako momentální nápad. Řadě lidí ale Lynche připomněla. Já jsem na něj vůbec nemyslel, ta podobnost je čistě náhodná. Ovšem je pravda, že Lynch mě hodně ovlivnil, moje generace z něj byla úplně paf, je to pro nás ikona. Možná se to do Okupace nějak promítlo.

Lidovky:cz: Promítl se úspěch vašeho celovečerního debutu do vaší kariéry? Dostanete díky němu dřív šanci natočit další film?

Netuším. Zatím nic konkrétního nemáme, a čím se bude protahovat práce na dalším filmu, tím bude vědomí o mně slábnout. Ale už to aspoň nebude tak, že o granty a o finance žádá nějaká neznámá postava.