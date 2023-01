Vyšly strhující paměti Olgy Fečové nazvané Den byl pro mě krátkej

Jmenuje se ale jinak: Den byl pro mě krátkej. A má poněkud nepřípadný podtitul: Paměti hrdé Romky. Jako by tyhle dvě charakteristiky, vytesané rovnou na obálce, tedy autorčina hrdost a její příslušnost k romskému etniku, zaručovaly textu nějakou vyšší úroveň, speciální hodnotu. Anebo je to jenom lákadlo na zpovykaného čtenáře, co by rád trochu exotismu, nějakou tu kuriozitu? Buď jak buď, Fečová nepotřebuje ani jedno z toho.

Napsala plnokrevnou knihu z úplně jiného důvodu. Je to svědectví o jedněch mimořádných lidských kvalitách, o výrazné, suverénní osobnosti – jakkoli je to celé napsané po stránce umělecké a vlastně i estetické dost obyčejně, v podstatě na vlně realistického vyprávění, bohatého na lidi, místa, události.

Jak krásně se nám žilo!

Olga Fečová byla původem ze Slovenska, z Humenného, narodila se v zemi, která tehdy nadšeně přisluhovala politicky a vojensky Hitlerovu Německu. Po válce šla s rodinou do Prahy – ovšem do Prahy stalinistické, z deště pod okap. Pak zažila pozvolné tání, završené ruskou okupací v osmašedesátém, a dvě dekády ubíjející normalizace.

OLGA FEČOVÁ: DEN BYL PRO MĚ KRÁTKEJ. PAMĚTI HRDÉ ROMKY Kher a Paseka, Praha 2022, 224 stran

Ale všechen tenhle politický hnus, tyhle brutální společensko-kulturní tlaky, co měly za cíl kompromitovat, deformovat lidský charakter a donutit individualitu k podvolení kolektivu, vnímala Fečová spíš v druhém, možná až třetím plánu. Rozhodně ne nějak fatálně tragicky. Snažila se za každého politického počasí vyjít. Jistě i z důvodu, že Romové byli „ve válce“ vlastně odjakživa, dlouhá století: jako protivný a nežádoucí sociální okraj. „My pořád jenom prcháme,“ píše autorka v jedné z nejvážnějších vět knihy, „za jakéhokoliv režimu, v každé době jsme ti pronásledovaní.“

Její kritičnost pak míří konkrétně dvěma směry: jednak do vlastních řad, když Fečová konstatuje nešvary na rubu své široké rodiny, jako alkoholismus, posedlost penězi, vyhrocené lásky a nenávisti, náběhy na různé typy duševních poruch (vlastně nic, co by nebylo k mání v jakékoli jiné sociální nebo etnické skupině); a jednak, v 90. letech, do řad majoritní společnosti, která tehdy nadšeně tolerovala brutální vražedné výpady rasistických skinheads, co si z Romů udělali hromosvod jejich frustrace a mindráků.

Ale všechna ta kritika je stručná a jasná, žádné litanie, přepjaté spílání publiku. V textu je celkově smutku, bolesti a nějakých stížností minimálně, vrchovatě převažují štěstí, radost, spokojenost. Ať s útlým dětstvím a rodiči (“Měli jsme nádherné dětství, protože nám ho rodiče umožnili. Tak krásné dětství a tak skvělé rodiče…“), ať s hmotným minimalismem slovenské osady, kam se rodina na čas vrátila v 50. letech (“A jak krásně se nám takhle žilo!“), ať s realitou Prahy, s prací uklízečky nebo ubytováním v bídných prostorách. Fečová totiž měla odmala účinnou protilátku. A tou jsou kladné, vřelé emoce: přátelský zájem a pomoc druhému, láska.

O nezbytnosti lidských vazeb

V tom příběhu se vlastně všecko podstatné, existenciální děje přes druhého. A nejen přes nejužší rodinu a nejen přes reprezentanty vlastního etnika. Žádná posedlost představou o „hrdé Romce“ se tady nekoná, Fečová referuje o síle, nezbytnosti mezilidských vazeb, a to síle odstředivé, zabírající široké a stále širší, ovšem soustředné kruhy.

Založila hudební spolek, aby posbírala z ulice bezprizorná děcka, vzala práci pedagogické asistentky, aby pomáhala s integrací těm, kdo to potřebují, koupili s mužem barák, z nějž udělali vlastně takové nízkoprahové sociální centrum. V pětašedesáti si udělala maturitu. A naučila své děti, aby šly v jejích stopách: dcery Olgy Fečové pracují jako dočasné pěstounky, což je snad jedna z nejnáročnějších a nejodpovědnějších aktivit vůbec.

Ačkoli měla Fečová za manžela slavného hudebníka, skladatele a prvořadého houslistu, je Jozef Fečo (1940–2013) v knize spíš ve stínu. A pokud je na něj napřeno světlo, pak na jeho lidské vlastnosti a kvality – hlavně na ochotu diskutovat a dobrat se konsensu. Třeba ohledně tak zásadní věci, jako je vztahová rovnoprávnost, která se v tradiční romské rodině, kde byl muž pánem a vládcem, rozhodně nenosila.

Fečová byla možná hrdá, ale každopádně byla reflektovaná, emancipovaná, vážila si druhého – jako sebe samé. A` propos ta muzika: zní samozřejmě celou knihou. A nejen v konkrétních číslech, na rodinných oslavách nebo na koncertech, kde mají místo vedle houslí třeba kytara, cimbál nebo zpěvy, zní taky v samotném textu, který má jasnou hudebnost, zpěvnost, proudí spontánně, živelně. Ty věty jsou nabité čistou autorskou energií. Jedno tady od počátku do konce souvisí s druhým: emoční intenzita a vřelost, sázka na plnou vztahovost v rámci široké rodiny se odráží v autentičnosti textu.

Slovo je tady prostě ručeno tělem, vlastním životem. Fečová je tedy nejen spisovatelka, ale možná daleko víc psycholožka-amatérka, kolektivní psychoterapeutka. Zřídlo nápomocné energie. Podpůrná síť. Kdykoli, kdekoli, komukoli. Prostě šťastný člověk s vrchovatě naplněným životem.

Ten memoár si chtěla Olga Fečová nadělit k osmdesátinám. Dokončila rukopis – a zemřela. Letos osmadvacátého února. Tři měsíce před svými narozeninami. Takže i tuhle knihu, symbolickou tečku za vlastním žitím, nadělila především druhým. Ona už byla v ten čas jinde. Musela furt dopředu.