Opustit Ukrajinu není jen tak. Oceňovaný film Olga, který vstoupil do českých kin, dostal novou aktuálnost

Píše se rok 2013 a na Ukrajině vládne Ruskem podporovaný prezident Janukovyč. Poměry mají daleko ke svobodným a Olžina matka jakožto novinářka čelí šikaně a útokům. Když se se situace vyhrotí, rýsuje se pro Olgu jediná reálná šance, jak pokračovat ve sportovní kariéře: její zesnulý otec byl Švýcar, proto se může odstěhovat do jeho vlasti a pokračovat tam. Získat švýcarský pas a reprezentovat novou zemi však znamená ztratit ukrajinské občanství.

Olga výzvu přijme, i když podmínky jsou pro ni krušné. Naráží na jazykovou bariéru a příliš se jí nedaří zapadnout do kolektivu ostatních švýcarských reprezentantek, nerozumí si ani s příbuznými. Na Ukrajině zatím propuká protestní Euromajdan. Rozhoduje se o novém směřování země a Olga u toho nemůže být. Když po telefonu nebo na závodech mluví se svou kamarádkou, která zůstala na Ukrajině, cítí se zahanbeně a bezmocně. Pocity vzteku a výčitek se promítají i do jejích sportovních výkonů a dobré řešení neexistuje.

Ceny z Cannes i Bruselu

Snímek citlivě předestírá situaci mladé exulantky rozdírané dvojí zodpovědností. Její celý dosavadní život směřoval k dosažení sportovního úspěchu, to je však teď možné, jen když opustí svou zemi a své blízké. Jedná se i o cenný vhled do prostředí vrcholového sportu, režisér ostatně do filmu obsadil skutečné gymnastky; představitelkou Olgy je někdejší ukrajinská juniorská reprezentantka Anastasia Budiaškinová.

Francouzský režisér ve svém celovečerním debutu zároveň s obdivuhodným porozuměním líčí atmosféru okolo ukrajinských protestů, které Olžinu kamarádku přivedou až za hranu toho, co chtěla pro svobodu ve své vlasti udělat.

Důraz na jazyk

Důležitou součástí snímku je důraz na jazyk jako na nástroj porozumění, ale i odcizení. A v druhém plánu se tu ukazuje i to, že na Ukrajině dlouhodobě nejde o spor lidí mluvících ukrajinsky nebo rusky, ale o zápas svobody s arogancí moci. Snímek získal loni v Cannes cenu Týdne kritiky a uspěl i na přehlídkách v Bruselu nebo v Hamburku. To bylo samozřejmě ještě před současným vpádem Ruska na Ukrajinu a vypadalo to, že závěr snímku, nabízející smíření v podmínkách uzdravující se země, je cosi reálného. Věřme, že brzy zase bude.