Ondřej Galuška v klipu radí, jak dorazit do cíle orientačního běhu

Album Ondřeje Galušky vyjde pod názvem Stručný úvod do filosofie marnosti na podzim letošního roku. V kariéře hudebníka známého například z eggnoise nebo The Odd Gifts se jedná o jeho vůbec první album výhradně s českými texty. Píseň vychází z prvních zkušeností autora s orientačním během, do něhož se jako nadšenec pustil bez buzoly a základních znalostí čtení mapy.

„Trasu orientačního běhu místo běžné hodiny jsem tehdy uběhl za hodiny tři. Často nám k marnosti ovšem stačí i mnohem kratší úvod,“ uvádí Galuška s tím, že k písňovému zpracování tohoto zážitku ho vyzval jeho kamarád a spolužák Marek Doubrava z kapely Hm…

Videoklip ke skladbě Orientační běh připravila dramaturgyně, režisérka a performerka Jana Stárková, která na sebe dříve upozornila také videoklipem pro kapelu Zvíře jménem Podzim. Společně s ní se na videu podílel dokumentarista Karel Šindelář, jehož loňský diplomový film Dřevo na příští zimu byl nominován na cenu Magnesia Českého lva. Natáčení probíhalo v Praze a velká část užitých videí pochází z rodinných archivů tvůrců a jejich přátel.

Autoři videa použili řadu osobních, reálných záběrů, ale i taková videa, která byla doslovná. „Dohromady nám tyto skeče vytvářely humorné, někdy až doslovné odkazy na text písně. Klip by měl volně zrcadlit to, o čem se v ní zpívá. Jedinou možností, jak doběhnout v klidu do cíle, je brát to všechno s nadhledem,“ říká Jana Stárková.

„Videem jsme se snažili podtrhnout významový přesah textu. Orientační běh se stává symbolem veškerého shonu a hemžení v lidském i zvířecím světě. Ostré kontrasty podporují melancholický humor textu. Snažíme se orientovat nejen v prostoru, ale i v čase, v našich vlastních životech, ve vlastní minulosti. Vzpomínky zachycené na rodinných videích se stávají kontrolami v mapě našich životních příběhů,“ vysvětluje Galuška.

Zvukově výrazný je ve skladbě basklarinet Ondřeje Vychodila a akustická kytara hraná smyčcem. Téma běhu, který je typickým sportem mužů ve středním věku, si vynutilo pravidelné tempo a minimalistický repetitivní rytmus. Celá píseň tak má vzbuzovat lehce mechanický dojem, neboť mechanické (bezdůvodné, slepé) je často naše odhodlání dál běžet, pokračovat, pracovat, žít.

Singl Orientační běh vychází 3. června 2022 u domácího labelu Tranzistor. Na jeho zvuku se výrazným způsobem podílel producent Jonatán „Pjoni“ Pastirčák, jenž působí rovněž pod jménem Isama Zing, ale též zvukoví mistři Ondřej Ježek a Derek Saxenmeyer. V této i dalších skladbách na desce Stručný úvod do filosofie marnosti Galušku doprovázejí členové skupiny The Odd Gifts, Jan Mizler, Jaryn Janek a Michael Nosek.