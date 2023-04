Benešův kostlivec ve skříni. Nová inscenace otevírá otázku, zda se bránit agresorovi

Recenze

Prvorepublikový ministr Benešovy vlády Nečas (Ondřej Pavelka) sedí ve fotelu a čte si Respekt. Pochvalně pokyvuje hlavou a pak zamumlá – stejně je to frajer, ten Zelenskyj. A jde se zavřít do skříně, aby z ní pak vystupoval jako příslovečný kostlivec. Tak začíná nová inscenace D21 Benešův posel, která mimo jiné otevírá i dnes živou otázku, zda se lze bránit agresorovi či co znamená pasivní odpor pro morálku národa.