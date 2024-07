V Ostravě začal festival Beats for Love. Hlavní hvězdou bude David Guetta

Velkými hvězdamifestivalu Beats for Love budou například Lost Frequencies, Chase & Status, Roger Sanchez nebo Eric Prydz. Programový ředitel Beats for Love Jiří Ramík uvedl, že Guettu se jim podařilo na festival získat po osmi letech snažení. „Přiveze opravdu speciální show, během níž zazní hity, které mají na internetu miliardy přehrání,“ uvedl Ramík.

Areál festivalu je prostorově dosud největší. Pořadatelé připravili novou podobu některých scén, například Zion stage určené stylům reggae a jungle, i koncept čtvrtí, takzvaných districtů. „Moc se těším, až návštěvníci uvidí nasvícené budovy vysokých pecí. Myslím, že to bude novinka i pro vystupující. Je to něco, co tu ještě opravdu nebylo,“ uvedl ředitel akce Kamil Rudolf.

Součástí festivalu bude podruhé konference Talking Beats, která je letos rozdělená do tří dnů, od čtvrtka do soboty. Uskuteční se v novém, větším prostoru, ve velíně koksovny. „Loňský ohromný úspěch nás těší, ale zároveň zavazuje. Připravili jsme řadu zajímavých témat. Nabídneme pohled do zákulisí našeho festivalu, budeme mluvit o kombinaci práce hudebníka a rodičovství a pokusíme se nabídnout i návod, jak se stát známým umělcem,“ uvedl tvůrce Talking Beats Miroslav Ecker, jenž také vystupuje jako DJ EKG.

Novinkou je i bezhotovostní systém placení, který je zavedený v areálu i všech festivalových kempech. „Většina našich fanoušků si platit kartou, mobilem nebo hodinkami přála už v minulosti. A letos přišel čas bezhotovostní systém zavést. Zmizí fronty u bankomatů a věřím, že i delší čekání na jídlo a pití,“ uvedl Rudolf.

Lékaři Fakultní nemocnice Ostrava i v souvislosti se začátkem festivalové sezony upozornili na výskyt žloutenky typu A v krajské metropoli. Krajští hygienici uvedli, že jen minulý týden zaznamenali 21 případů, od dubna už celkem 42. Lékaři apelují na lidi, aby dbali na důslednou hygienu rukou před jídlem či po cestě hromadným dopravním prostředkem. Žloutenka typu A se přenáší kontaktem při nedostatečné hygieně a právě na festivalech jsou kontakty mezi lidmi těsnější.