Ozzy jako muzejní exponát. Vystaví v Birminghamu i zbytky netopýra, jemuž kdysi ukousl hlavu?

To jsou samozřejmě vážné důvody koncertní odmlky, u člověka, který na pódiích strávil celý život, ale není divu, že by se s publikem rád důstojně rozloučil pořádnou show. Na kterou by prý chtěl znovu zformovat na pár písniček i původní sestavu kapely Black Sabbath. Uvidíme, jestli se to podaří.

Osbournovi fanoušci mohou v tuto chvíli alespoň doufat, že se dočkají nového zpěvákova alba, jež avizoval na podzim letošního roku.

Všichni jsou doslova namlsáni skutečně výborným předchozím, cenou Grammy oceněným počinem Patient Number 9 z roku 2022, na němž v produkci mimořádně umělecky úspěšného producenta Andrewa Watta (mj. Rolling Stones či Pearl Jam) hostovaly i takové celebrity jako Jeff Beck nebo Eric Clapton.

Z určitého úhlu pohledu je možná ještě zajímavější a rozhodně bizarnější zpráva o tom, že v Birminghamu, anglickém městě, ve kterém v roce 1968 Black Sabbath vznikli, pracují na založení muzea Ozzyho Osbourna.

Představa o jeho případných exponátech by samozřejmě mohla vybízet ke spoustě vtípků.

Budou tam tělesné pozůstatky po netopýrovi, jemuž Ozzy na pódiu v roce 1982 ukousl hlavu? Šicí jehly, jimiž se jako teenager sám tetoval? Řidičský průkaz, který dostal až na devatenáctý pokus, protože osmnáctkrát se ke zkouškám dostavil namol opilý?

Je dost možné, že i památky takového typu tam budou, protože jestli něco Ozzy Osbourne není, tak rozhodně pokrytec, a ke všem svým hříchům i „hříchům“ se hlásí.

Každopádně, zpěvákovo muzeum bude definitivním stvrzením jeho postavení kulturní celebrity. Kdo by to na začátku sedmdesátých let, kdy „Sabati“ byli pro podstatnou část hudebního světa jen partou věčně zfetovaných mániček, které neumějí hrát na nástroje, čekal, že?