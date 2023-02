Ozzy v Praze nevystoupí. Kvůli zdravotním problémům zrušil evropské turné

„Jak asi všichni víte, před čtyřmi lety jsem měl vážnou nehodu, při níž jsem si poškodil páteř. Snažil jsem se vrátit se zpět na pódium, hlas mám v pořádku. Nicméně po třech operacích, léčbě kmenovými buňkami, nekonečných fyzioterapiích a nejnověji průlomové léčbě kybernetikou jsem na tom pořád fyzicky špatně,“ napsal Ozzy na svůj instagramový účet a dodal, že není schopný absolvovat nadcházející turné.

„Představa, že zklamu své fanoušky, mě opravdu s**e víc, než si vůbec dokážete představit. Nikdy by mě nenapadlo, že s koncertováním skončím takovýmhle způsobem. Můj tým v současnosti vymýšlí, kde bych mohl vystupovat, aniž bych byl nucen cestovat z města do města a ze země do země,“ stojí ještě v Osbourneově kajícné omluvě.

Na závěr Madman ještě připojil poděkování rodině, fanouškům, celému týmu a také kapele Judas Priest, která ho na turné měla doprovázat. A skončil svým typickým „I love you all“.