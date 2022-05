Nové Panství Downton? Natahovaná přehlídka oblíbených postav bez děje

Když v roce 2010 začala britská komerční televize ITV vysílat seriál Panství Downton, přenesla diváky do nostalgické verze roku 1912. Zrovna se potopil Titanik, panství získalo nového dědice a začala se odvíjet dramata šlechtické rodiny Crawleyů a jejich věrných služebných, která s každou novou sezonou čím dál víc připomínala lepší telenovelu. Její hlavní tvůrce Julian Fellowes, který kdysi napsal oscarový původní scénář k výbornému společenskému komentáři Roberta Altmana Gosford Park, rezignoval na kvalitu a soustředil se hlavně na kvantitu – postav i zvratů.

PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA VB, USA 2022 Režie: Simon Curtis Hrají: Michelle Dockeryová, Hugh Bonneville, Maggie Smithová, Penelope Wiltonová, Jim Carter, Elizabeth McGovernová, Dominic West, Laura Haddocková a další Premiéra 28. 4.

Šest sezon dovedlo obyvatele panství do poloviny 20. let 20. století přes několik skonů, jedno znásilnění, obvinění z vraždy, nemanželský sex, nemanželského potomka a několik svateb. A také za doprovodu patnácti cen Emmy či tří Zlatých glóbů. Miliony diváků po světě nabyly dojem, že před druhou světovou válkou v Anglii panovaly vzrušující krásné časy, kde každý měl své místo a všichni žili v souladu.

Po třech letech od konce seriálu se pak tento pohledný a pohodlný fenomén falešné nostalgie přenesl na plátno a Fellowes jako by vyčerpal nápady na laciná dramata. Začal se opakovat, a jak dokazuje druhý filmový výlet, který se právě hraje v českých kinech, už se spokojí jen s tím, že vrátí na scénu oblíbené herce a postavy z předchozích epizod a doplní je několika dalšími. I divákům tak musí stačit, že se tu známé tváře promenují v hezkých šatech a občas pronesou nějaký bonmot. Ač vše začíná svatbou a (skoro) končí pohřbem, nic se tu vlastně neděje a všechno dobře dopadne.

Stačila by obrazovka

Záminkou k změně lokací z yorkshirského venkova na atraktivnější jih letní Francie se tu stává neobvyklé dědictví hraběnky Violet (Maggie Smithová, stále opatřená nejlepšími replikami). Jeden markýz jí odkázal vilu a část rodiny se na ni jede podívat, aby vypátrala proč. Lady Mary a většina služebnictva zatím zůstává na Downtonu a v zábavnější příběhové linii dohlíží na filmový štáb. Ten se tu rozhodl natočit historickou romanci, která se v půli musí změnit z němého na zvukový biják.

Samotné Panství Downton: Nová éra by plátno ani nepotřebovalo, lépe by totiž fungovalo jako speciální televizní epizoda proložená mnoha reklamami. Pouze stížnosti lady Mary na stav svého manželství (herec Matthew Goode se ve filmu ani neobjeví) v sobě mají určitou emotivní pravdivost. Jinak tu v příliš ležérním tempu sledujeme přes dvě hodiny míhání lidí, o něž se nemusíme bát, ani pokud se oni bojí možné smrtelné nemoci. Ve filmovém světě Panství Downton nepřichází nic zlého ani když se blíží velká hospodářská krize 30. let. V této pohádce i gay majordomus, jehož v té době nezákonnou sexuální orientaci všichni okolo tolerují, může najít štěstí.

Jak napovídají tržby z amerických a britských kin, právě po téhle nenáročné milé podívané se známými tvářemi, v níž se všichni nakonec k sobě chovají hezky a jsou vždy hezky oblečení, diváci teď prahnou. Stejně jako z potterovských Fantastických zvířat, i z této ságy se už stal nekonečný seriál, který může pokračovat ještě mnoho let – aspoň dokud se bude dostatek obecenstva rádo potkávat se svými oblíbenci bez nároku na pořádný obsah.