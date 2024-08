Spirituální je i bláznivost. Multiinstrumentalista Pavel Hrubý na freejazzové desce nabízí ducha chaosu

Lidovky.cz: Novinka kapely Limbo se jmenuje Spirit of Chaos. V čem se podle vás skrývá duch či duše chaosu?

V řádu věcí. Též předtím, než vás něco napadne. Během procesu uchopení myšlenky nebo po něm.

Lidovky.cz: Jako chaos spoustě lidí jistě může připadat celý žánr free jazz, který Limbo dodnes používá jako součást svého stylového zařazení. Kudy vede dělicí čára mezi chaosem a avantgardní hudbou tohoto druhu?

Hranice vede od zvládnutého řemesla k osvobození se od řemesla. Takže dělicí čarou je paradox. Po těch mnoha letech tvorby bych si už troufl říci, že hudba kapely Limbo by se dala zařadit do škatulky „spiritual jazz“, jejímiž průkopníky a legendárními představiteli jsou například Art Ensemble Of Chicago, Alice Coltraneová, Pharoah Sanders či Don Cherry. V tom slově „spiritual“ nemusíte nutně hledat jen závažné hlubší ponory, ale právě i osobitý humor, bláznivost, syrovost i srdečnost a podobně. To všechno je a vždy bylo v hudbě Limba obsaženo.