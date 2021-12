Pocta více než sto letům českého vodáctví. Kniha je příjemným dárkem nejen pro vodáky

Po loňské poctě našim horám a lyžování se pustil do projektu, který mapuje sto let vodáckého sportu u nás se vším, co k němu patří. Kniha je opět luxusně vybavená fotografiemi a čtenáře provede všemi zátočinami vodáctví od dřevních dob až po současnost.

Hned úvodem se konstatuje, že masovou oblibu vodních sportů u nás ulehčují klidné řeky a jejich malebné krajiny, jež ladí s českým naturelem. Publikace je rozdělená do třech oddílů a první část Nostalgie je zvlášť půvabná, počíná se výlety měšťanostů na Svatojanské proudy ve 20. letech 20. století, prvními vodními skauty, trampy a pokračuje průkopníky kanoistiky až k založení Českého Yacht klubu a rozmachu plováren. A to včetně fotek slušivých plavek, v nichž pózuje třeba Oldřich Nový s chotí.

Další oddíl se týká poválečného „ježdění na vodu“ a popisu osoby zvané vodák, dojde i na výrobu lodí, vodácké tábory, kempování, windsurfing a jachting. Zde jsou také rozhovory, třeba se slavným Richardem Konkolskim, k divoké vodě zase promlouvá Vavřinec Hradilek. V poslední části Legendy defilují čeští vodní sportovci, jsou tu portréty i rozhovory. Vedle přemožitele kanálu La Manche Františka Venclovského tu figuruje Jan „Felix“ Brzák, Petr Sodomka, bratři Svojanovští, Štěpánka Hilgertová či Jiří Prskavec.

Fotografie jsou výtečně vybrané, některé jsou efektní, jiné romantické a ty dobové objevné i úsměvné. Nejenom pro vodáky je kniha příjemný vánoční dárek.