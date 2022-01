I mlčet s Dušanem byla škola, loučil se dojatý Strach se zesnulým Kleinem

Smuteční hosté přicházeli ke strašnickému krematoriu už od raného dopoledne. Sbohem přišel dát známému režisérovi třeba skladatel Jaroslav Uhlíř, herci Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Miroslav Táborský, Miroslav Donutil či Jaroslav Satoranský, prezident Herecké asociace Ondřej Kepka i ředitel České televize Petr Dvořák. „Bylo velmi příjemné s ním trávit čas, byl velmi klidný,“ řekl šéf veřejnoprávní televize mimo jiné a dále vzpomněl, jak s režisérem ještě během působení na TV Nova chystal seriál Ulice.

Vedle velkého portrétu režiséra umístěného napravo od rakve leží věnec s věnováním od České televize či ministra kultury. Dorazil i režisér Jiří Strach. „Budu na něj vzpomínat s obrovskou láskou, protože jsem nepotkal laskavějšího člověka než byl Dušan Klein,“ sdělil Strach před budovou. Právě někdejší Kleinův student Strach na smutečním obřadu mezi hudebními vstupy Petra Maláska promluvil.

„Věřte nebo ne, dnes je to na den přesně třicet let, kdy jsem osobně poznal pana režiséra Dušana Kleina. Kdy mne, Ondřeje Kepku, Radima Špačka a další spolužáky Dušan přijal na FAMU,“ zahájil svou řeč Jiří Strach. „Nechci vést úvahy, jestli je třicet let krátká, nebo dlouhá doba, víme přece, že mnohdy stačí rok či dokonce den, který, pakliže je naplněn, vydá za celá staletí prožitá v marnosti. Mohu být všem na nebi i na zemi svědkem, že Dušan Klein svůj život nepromarnil,“ zdůraznil viditelně pohnutý Strach.

„Dušan nás na FAMU naučil kouzelnou režijní větu: ‚Umění režie je umění vybrat si dobré lidi. A oni pak ten film udělají za vás.‘ Jestli Dušan uměl něco dokonale, dokázal bezchybně poznat dobrého člověka. Sám byl nanejvýš dobrý, proto věděl, jak lidská dobrota vypadá. A když se zde rozhlédnu, vidím samé dobré lidi. Všichni jste prošli castingem pana režiséra. Žádné škarohlídy režisér nesnesl a proto se na place nikdy nemuselo křičet. Nebylo na koho,“ pokračoval žák zesnulého režiséra a filmového pedagoga Strach.

Jirko, vykašli se na to

„Velikost a lidskost duše je to jediné, co dokáže vytvořit jakékoli umělecké dílo, které přežije. I mlčet s Dušanem byla větší škola, než desítky hodin teoretických přednášek. Marní jsou ti, kteří mu na FAMU neumožnili být celých dvacet let. Víte, co by mi teď Dušan řekl? Jirko, vykašli se na to a usmál by se. A měl by pravdu,“ řekl ještě Strach a zarecitoval báseň svého kamaráda začínající: „Namaluji Tvoji dýmku, namaluji Tvoje křeslo...“

Po Strachově proslovu a další Maláskově hudbě následovaly předtočené vzpomínky Kleinových kolegů a spolupracovníků. Na režiséra vzpomněl Pavel Kříž, Ondřej Kepka či třeba Miroslav Donutil. V dalším vstupu pak smuteční hosté zhlédli sestřih Kleinovy filmové práce, fotografie z natáčení či vzpomínky samotného režiséra.

Po skončení smutečního programu celý sál povstal a dlouhým potleskem se naposledy se zesnulým režisérem rozloučil. Obřadní síň bude po obřadu otevřena po dobu hodiny a půl. Tudíž se s Dušanem Kleinem mohou rozloučit i ti, kteří nestihli začátek, nebo ti, kteří by chtěli přijít až po oficiální vzpomínce.

Dušan Klein, který zemřel 9. ledna ve věku 82 let, se proslavil jednak kriminálními příběhy, jedna sérií komedií s Básníky. Točil rovněž pro televizi a vyučoval režii na pražské FAMU.