Lidé nám píší, že je to zlo, říká o nové Popelce s homosexuálním polibkem Bontonfilm. Je jen jedna verze

Lidovky.cz: Na internetu se objevil dokument, že s cenzurovanou verzí Tří přání pro Popelku šlo o komunikační šum. Jak to tedy bylo?

Pracovali jsme s mezinárodní verzí, akorát se ukázalo, že to nebyla verze definitivní. Od producenta k nám ten film cestuje až přes pět různých prostředníků, nemáme to napřímo od filmařů. Kdybych to měl k něčemu přirovnat, tak je to taková tichá pošta. Na začátku do ní vlezla pracovní verze, ale na konci už z toho byla mezinárodní distribuční verze. Někde v rámci té pošty se stala chyba.

Lidovky.cz: Platí tedy, že existuje jen jedna jediná verze filmu?

Ano, víc verzí není. Norská strana se zhrozila, když se dozvěděla, že se mluví o existenci více verzí.

Lidovky.cz: Jaké byly reakce, když jste oznámili, že do kin půjde verze s homosexuálním polibkem, která, jak se později ukázalo, je jedinou verzí filmu.

Když jsme nejprve oznámili, že máme verzi, kde polibek není, lidé na sociálních sítích nás nařkli z cenzury. Když jsme následně prohlásili, že jsme sehnali norskou verzi s polibkem, u níž se ještě později ukázalo, že je to verze jediná, tak jsme zase dostali velké množství emailů s tím, že jde o zlo.

Lidé v nich obecně píšou, že do kina na Popelku své děti nevezmou. Nejde o stovky reakcí, ale maily s takovými názory nám chodí, což se normálně neděje. Takové momenty zkrátka budí emoce. To se stávalo i u předchozích filmů, kde nějaké podobné scény byly.

Jen jedna verze

Dokument podepsaný producenty a českým distributorem. Potvrzuje, že existuje jedna jediná verze filmu.

Znění zprávy: Pro kupující s plánem uvést film na Vánoce 2021 byla kvůli časovému presu určena pracovní kopie filmu v plné délce, aby mohli dopředu rozjet práce na dabingu. To je zcela běžný postup. Bohužel nebylo správně vykomunikováno, že jde o pracovní, tedy dočasnou verzi filmu. Kvůli tomuto nepochopení a časovým restrikcím některé subjekty tuto verzi filmu považovaly za tu definitivní, určenou pro mezinárodní distribuci.

Všechny země, kde se bude nová Popelka promítat (Norsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko a Česko) budou mít jednu a tu stejnou verzi. Jiná neexistuje.